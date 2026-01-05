FC St. Pauli: Oladapo Afolayan spricht über seine Zukunft, sein Trainer schweigt

Hamburg - Wie geht es für ihn weiter? Oladapo Afolayan (28) gilt beim FC St. Pauli als Verkaufskandidat in diesem Winter. Nach dem Test gegen Werder Bremen sprach der Engländer offen über seine Zukunft, sein Trainer schwieg lieber.

Oladapo Afolayan (28) hat über seine Zukunft beim FC St. Pauli gesprochen. © WITTERS

Auf diesen Moment musste Afolayan lange warten. Endlich durfte er mal wieder in einem Spiel der Kiezkicker eine Halbzeit lang spielen. "Sehr schön" nannte er das Gefühl. In einer schwachen, zweiten Hälfte gehörte der 28-Jährige noch zu den auffälligsten Spielern auf dem Rasen.

"Ich bin bereit und trainiere, das ist Fußball. Du musst immer hart trainieren und bereit sein für jede Chance, die sich bietet", sagte er zu seiner Rolle. Ende des vergangenen Jahres hatte es Afolayan fünfmal gar nicht mehr in den Kader geschafft - aus sportlichen Gründen, wie es hieß.

"Eine Sache, die niemand abstreiten kann, ist, dass ich, egal wo ich bin, alles gebe und versuche, dem Team zu helfen", stellte er klar. "Egal wo, ich gebe immer 100 Prozent und ich werde alles geben, dem Team zu helfen."

Entgegen der Vergangenheit stellte er sich am Sonntag in den Dienst der Mannschaft, zeigte aber auch Verständnis für die vergangenen Wochen. "Wir haben einen großen Kader, also können natürlich nicht alle spielen, und wenn man raus ist, muss man bereit sein."

Afolayan scheint um seinen Platz kämpfen zu wollen. "Ich habe ein paar Monate nicht gespielt, aber ich fühle mich immer noch so, als könnte ich performen und dem Team helfen", erklärte er in seiner selbstbewussten Art. "Manche Dinge und Entscheidungen liegen nicht in meiner Hand, das muss man respektieren und weitermachen. Wenn ich gerufen werde, gebe ich mein Bestes."