Rasenheizung vor Partie gegen Leipzig am Limit: St.-Pauli-Coach Blessin will von Absage nichts wissen

Hamburg - Offiziell steht das Spiel gegen RB Leipzig am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) wegen der gravierenden Wetterverhältnisse in Hamburg noch hart auf der Kippe. Von einer möglichen Absage will Cheftrainer Alexander Blessin aktuell allerdings nichts wissen.

FCSP-Trainer Alexander Blessin (52) will von einer möglichen Spielabsage wegen der Wetterverhältnisse in der Hansestadt nichts wissen. © WITTERS

Wie der 52-Jährige bei der Pressekonferenz am Donnerstag betonte, gehe er als Trainer gemeinsam mit der Mannschaft zum aktuellen Zeitpunkt zu einhundert Prozent davon aus, dass die Partie am Millerntor angepfiffen werden wird.

"Wir wollen spielen, deshalb gibt es für uns da keine Fragezeichen. Dementsprechend bereiten wir uns auch darauf vor", erklärte der Kiezcoach. Gerade mental sei es wichtig, die mögliche Option einer Absage nicht in Betracht zu ziehen.

Vonseiten des Vereins gibt es derzeit noch keine Neuigkeiten hinsichtlich der Austragung. Letztlich müsse man abwarten, wie sich die winterliche Wetterlage tatsächlich entwickelt und so spät wie möglich entscheiden, welche Lösung die richtige ist. Bei der Entscheidung gehe es nicht nur um die Spieler auf dem Rasen, sondern unter anderem auch um die Sicherheit der Fans, Anreisewege aller Dienstleister und Bandenlieferungen.

Was aber klar ist: Auf die Spieler warten frostige Platzverhältnisse. Die Rasenheizung sei angeschaltet, aber auch diese kämpfe inzwischen mit Mühe gegen den Schneefall sowie die tiefen Temperaturen an.