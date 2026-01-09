FC St. Pauli gegen RB Leipzig: Spiel wegen Sturmtief "Elli" abgesagt
Hamburg - Lange stand die Bundesliga-Partie des FC St. Pauli gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wegen des Schneetreibens in Hamburg auf der Kippe. Nun ist die Entscheidung gefallen: Das Spiel wird abgesagt.
Beide Vereine haben inzwischen bekannt gegeben, dass das Duell am Millerntor nicht wie geplant stattfinden wird.
In Absprachen mit den örtlichen Behörden sei die Sicherheit des Stadions wegen der gegenwärtigen Witterungsverhältnisse mit starkem Schneefall und Schneeverwehungen nicht gewährleistet.
"Die Entscheidung ist das Ergebnis intensiver Abwägungen und umfassender Abstimmungen des FC St. Pauli als Stadionbetreiber sowie zwischen der Deutschen Fußball Liga (DFL), den beteiligten Clubs, den zuständigen Behörden sowie weiteren relevanten Beteiligten", meldet der Kiezclub.
Die Sicherheit der Zuschauer, der Teams, der Offiziellen und aller Anreisenden sowie externen Dienstleister stehe im Vordergrund der Entscheidung.
Ein Nachholtermin für die Partie des 16. Spieltags soll durch die DFL zeitnah gefunden werden, heißt es vonseiten beider Vereine. Informationen diesbezüglich sollen so schnell wie möglich bekannt gegeben werden.
Auswärtstickets sollen Gültigkeit behalten
Über mehrerer Tage hinweg seien die FCSP-Mitarbeitenden, sowie externe Dienstleister im Dauereinsatz gewesen, um Spielfeld, Tribünen und Verkehrsflächen wiederholt von Schnee und Eis zu befreien.
Doch gerade die Dachflächen schneefrei zu bekommen, sei nahezu unmöglich, heißt es weiter.
Außerdem hätte eine Durchführung des Spiels zusätzliche Belastung für Einsatzkräfte sowie die medizinische Infrastruktur bedeutet.
Wie RB Leipzig mitteilt, behalten alle 2100 verkauften Auswärtstickets ihre Gültigkeit. Wer zum Nachholtermin nicht kommen kann, hat die Möglichkeit seine Tickets bis fünf Tage vor dem angesetzten, neuen Termin zurückzugeben. Das Geld werde dann erstattet. St. Pauli will zeitnah weitere Informationen zu den Tickets veröffentlichen.
TAG24 hatte bereits vor der offiziellen Verkündung erfahren, dass die Begegnung nicht stattfinden wird. Eine Frau, die an Spieltagen im Millerntor tätig ist, hatte bekannt gegeben, dass sie am Samstagnachmittag nicht zur Arbeit erscheinen müsse.
Die Information ging aus einer Sprachnachricht hervor. Diese liegt TAG24 vor. Auch in RB-Kreisen war schnell klar: Sturmtief "Elli" ist zu heftig, wie unsere Reporterin erfuhr.
Erstmeldung um 12.37 Uhr, Artikel aktualisiert um 14.30 Uhr.
Titelfoto: Alice Nägle/TAG24