FC St. Pauli gegen RB Leipzig: Spiel wegen Sturmtief "Elli" abgesagt

Hamburg - Lange stand die Bundesliga-Partie des FC St. Pauli gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wegen des Schneetreibens in Hamburg auf der Kippe. Nun ist die Entscheidung gefallen: Das Spiel wird abgesagt.

Sturmtief "Elli" hüllt das Millerntor derzeit in Schnee ein. © Christian Charisius/dpa

Beide Vereine haben inzwischen bekannt gegeben, dass das Duell am Millerntor nicht wie geplant stattfinden wird.

In Absprachen mit den örtlichen Behörden sei die Sicherheit des Stadions wegen der gegenwärtigen Witterungsverhältnisse mit starkem Schneefall und Schneeverwehungen nicht gewährleistet.

"Die Entscheidung ist das Ergebnis intensiver Abwägungen und umfassender Abstimmungen des FC St. Pauli als Stadionbetreiber sowie zwischen der Deutschen Fußball Liga (DFL), den beteiligten Clubs, den zuständigen Behörden sowie weiteren relevanten Beteiligten", meldet der Kiezclub.

Die Sicherheit der Zuschauer, der Teams, der Offiziellen und aller Anreisenden sowie externen Dienstleister stehe im Vordergrund der Entscheidung.

Ein Nachholtermin für die Partie des 16. Spieltags soll durch die DFL zeitnah gefunden werden, heißt es vonseiten beider Vereine. Informationen diesbezüglich sollen so schnell wie möglich bekannt gegeben werden.