FC St. Pauli gegen Werder Bremen: Blessin spricht von "Druck auf dem Kessel"

Hamburg - Trainer Alexander Blessin (52) vom FC St. Pauli ist sich des Stellenwerts beim Kellerduell gegen Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga bewusst. "Wir wissen natürlich um die Bedeutung und Tragweite des Spiels, dass es wichtig ist, aber es ist trotzdem eins der nächsten zwölf Endspiele, die wir haben", sagte der Coach vor der Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Trainer Alexander Blessin (52). © Christian Charisius/dpa

Seine Mannschaft wisse, dass bei der Partie "Druck auf dem Kessel" sei. Den Druck wolle Blessin aber auch versuchen herauszunehmen mit der Gewissheit: "Wir haben bisher in den Spielen daheim, wenn es darum ging, extrem gut performt."

Der 52-Jährige forderte von seinen Spielern, sie sollen "mit kühlem Kopf und heißem Herzen" agieren.



Die Hamburger können die zwei Punkte entfernten Bremer bei einem Sieg vom Relegationsrang verdrängen.

Blessin sagte, dass man von der Motivation her vor dem bedeutenden Spiel der Tabellennachbarn nicht viel mehr bei den Spielern machen müsse.

Angesichts des weiteren Saisonverlaufs sagte Blessin jedoch auch: "Ein Sieg gibt uns keine Berechtigung, da jetzt auf den Tischen herumzutanzen."