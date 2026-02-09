Tomoya Ando erweist sich beim FC St. Pauli als Sofort-Verstärkung - auch ohne Sprachkenntnisse

Hamburg - Tomoya Ando (27) erweist sich als Volltreffer! Der Abwehrspieler des FC St. Pauli zeigte beim 2:1-Erfolg über den VfB Stuttgart erneut eine bärenstarke Leistung, dabei kann er sich kaum mit seinen Mitspielern verständigen.

St.-Pauli-Verteidiger Tomoya Ando (27, r.) zeigte gegen den VfB Stuttgart eine bärenstarke Leistung. © IMAGO / Lobeca

Als die Kiezkicker die Verpflichtung von Ando verkündeten, mussten viele Fans wohl erst einmal googeln, wen Andreas Bornemann (54) da nun wieder aus dem Hut gezaubert hatte. Mittlerweile wird deutlich: Der Sportchef hat erneut einen Glücksgriff getätigt.

Gegen den VfB überzeugte Ando, der zuvor auf der rechten Innenverteidiger-Position gespielt hatte, in der Zentrale. Er gewann 67 Prozent seiner Zweikämpfe am Boden und 100 Prozent in der Luft.

"Ich will einfach Zweikämpfe gewinnen, egal, wo ich spiele", sagte der 27-Jährige nach der Partie. "Das hatte ich in meinem Kopf und so habe ich auch gespielt."

Gegen Stuttgart war es kein einfaches Spiel, wie er sagte, aber "die Fans haben uns gut unterstützt. Wir haben alle zusammen gekämpft und ich freue mich sehr, dass wir gewonnen haben", so Ando.

Es ist erstaunlich, wie schnell sich der Japaner an das Niveau der Bundesliga angepasst hat. Schließlich hat er vor zwei Jahren noch in der zweiten japanischen Liga gespielt. "Das Level in der Bundesliga ist sehr hoch, ich habe mich aber gut angepasst", erklärte er.