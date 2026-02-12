Robert Andrich wirft fehlende Qualität vor: St. Pauli will Bayer 04 Gegenteil beweisen
Hamburg - Schon wieder Leverkusen! Erst vor eineinhalb Wochen musste der FC St. Pauli gegen Bayer 04 ran. Im Pokalspiel gegen die Werkself wurde das Team von Cheftrainer Alexander Blessin (52) letztlich mit 3:0 aus dem DFB-Pokal geschossen. Das will man im Liga-Betrieb am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nun anders machen.
Bayer-Kapitän Robert Andrich (31) hatte nach der Partie gesagt: "St. Pauli hatte heute nicht die Qualität, uns gefährlich zu werden. Obwohl wir echt kein gutes Spiel gemacht haben." Ein Satz, der dem Kiezcoach bis heute negativ aufstößt.
"Lassen wir so stehen, aber die Frage ist doch, ob es nötig war, sowas zu sagen", betonte Blessin bei der Pressekonferenz am Donnerstag. "Nicht so schlau, für einen Nationalspieler, so eine Aussage zu tätigen."
Erst recht wolle man nun in der BayArena am 22. Spieltag beweisen, dass es anders ist. Schließlich hätte man bereits im Pokalspiel gezeigt, dass man in Phasen wenig zugelassen habe. Gerade in der ersten Halbzeit habe ein einziger Fehler den Treffer von Leverkusen zugelassen.
Um einer Mannschaft mit so hoher, individueller Qualität, wie der 52-Jährige analysierte, dennoch die Stirn zu bieten, galt es, in dieser endlich wieder vollen Trainingswoche, den Fokus unter anderem auf die Umschaltmomente zu legen. "Müssen wir einfach besser nutzen", so Blessin, der betonte, durch Fehlpässe nicht immer und immer wieder zu Chancen beim Gegner einzuladen.
"Gegen so eine Mannschaft müssen wir einfach dauernd wach und aufmerksam sein. Gegen Leipzig und den VfB hat das aber ja auch gut geklappt!"
Endgültige Entwarnung bei Kapitän Jackson Irvine
Zu einer optimalen Vorbereitung auf eine hoffentlich gute Leistung am Samstag, trage natürlich auch der Heimsieg gegen VfB Stuttgart (2:1) am vergangenen Wochenende bei.
Die Stimmung nach Siegen sei natürlich besser, vor allem wenn die Leistung zudem überzeugend war. "Das tut gut. Ein Sieg ist durch nichts zu ersetzen", betonte der Cheftrainer. Man merke, dass die Spieler klar fokussiert im Training erscheinen und aktiv "Hunger nach mehr" verspüren.
"Hunger nach mehr" scheint auch Kapitän Jackson Irvine (32) zu haben, der im vergangenen Liga-Spiel nicht nur ungeplant 96 Minuten auf dem Platz stand, sondern es anschließend auch in die "Kicker-Elf des Tages" schaffte.
Auch diese Woche betrat er- statt wie wohl geplant erst am Donnerstag - bereits am Mittwoch den Rasen an der Kollaustraße. "Er steht auf jeden Fall zur Verfügung", so Blessin freudig. Wie lange, sei aber auch dieses Mal eine Überraschung. Ganz nach dem schwäbischen Motto "Schau 'mer mal".
Aber, egal wie viele Minuten der Australier am Ende auf dem Platz stehe: "Es kann nichts passieren mit dem Knochen", so die Entwarnung vonseiten des Kiezcoachs. Es gehe lediglich darum, wie und wie lange er die Schmerzen aushalten kann.
Titelfoto: Christian Charisius/dpa