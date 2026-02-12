Robert Andrich wirft fehlende Qualität vor: St. Pauli will Bayer 04 Gegenteil beweisen

Hamburg - Schon wieder Leverkusen! Erst vor eineinhalb Wochen musste der FC St. Pauli gegen Bayer 04 ran. Im Pokalspiel gegen die Werkself wurde das Team von Cheftrainer Alexander Blessin (52) letztlich mit 3:0 aus dem DFB-Pokal geschossen. Das will man im Liga-Betrieb am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nun anders machen.

FCSP-Trainer Alexander Blessin (52) will, dass seine Mannschaft der Aussage von Leverkusen-Kapitän Robert Andrich (31) im Liga-Spiel trotzt. © Christian Charisius/dpa

Bayer-Kapitän Robert Andrich (31) hatte nach der Partie gesagt: "St. Pauli hatte heute nicht die Qualität, uns gefährlich zu werden. Obwohl wir echt kein gutes Spiel gemacht haben." Ein Satz, der dem Kiezcoach bis heute negativ aufstößt.

"Lassen wir so stehen, aber die Frage ist doch, ob es nötig war, sowas zu sagen", betonte Blessin bei der Pressekonferenz am Donnerstag. "Nicht so schlau, für einen Nationalspieler, so eine Aussage zu tätigen."

Erst recht wolle man nun in der BayArena am 22. Spieltag beweisen, dass es anders ist. Schließlich hätte man bereits im Pokalspiel gezeigt, dass man in Phasen wenig zugelassen habe. Gerade in der ersten Halbzeit habe ein einziger Fehler den Treffer von Leverkusen zugelassen.

Um einer Mannschaft mit so hoher, individueller Qualität, wie der 52-Jährige analysierte, dennoch die Stirn zu bieten, galt es, in dieser endlich wieder vollen Trainingswoche, den Fokus unter anderem auf die Umschaltmomente zu legen. "Müssen wir einfach besser nutzen", so Blessin, der betonte, durch Fehlpässe nicht immer und immer wieder zu Chancen beim Gegner einzuladen.

"Gegen so eine Mannschaft müssen wir einfach dauernd wach und aufmerksam sein. Gegen Leipzig und den VfB hat das aber ja auch gut geklappt!"