FC St. Pauli: Gescheitertes Super-Talent im Gespräch, Smarsch bleibt wohl in der Liga

Donis Avdijaj (26) hat sich mit starken Leistungen beim TSV Hartberg in den Fokus deutscher Vereine gespielt. © imago / GEPA pictures

Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der Kiezklub ein Auge auf das einstige Mega-Talent Donis Avdijaj (26) geworfen haben. Der mittlerweile 26-Jährige wurde in der vergangenen Saison vom FC Zürich an den österreichischen Erstligisten TSV Hartberg verliehen, für den er 16 Partien bestritt, in denen ihm sieben Tore und fünf Vorlagen gelangen.

Nun soll Avdijaj, dem einst eine große Karriere vorhergesagt worden war, mit einer Rückkehr nach Deutschland liebäugeln. Eine Ausstiegsklausel über 450.000 Euro soll dies ermöglichen.

"In Deutschland wird der Fußball aufgrund der professionellen Strukturen und der Fans extrem gelebt. Es gibt für einen Spieler nichts Schöneres, als in solch einem Land spielen zu können", hatte er vor Kurzem Sky erklärt.

Neben St. Pauli bringt der TV-Sender auch Hertha BSC Berlin und Werder Bremen für einen möglichen Wechsel ins Spiel.