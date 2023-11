FC St. Pauli gibt Sieg bei Hansa fast noch aus der Hand: "Müssen den Sack zumachen"

Hamburg - Am Ende wurde es noch einmal unnötig spannend! Der FC St. Pauli kam nach frühem Rückstand beim FC Hansa Rostock zurück, sah bereits wie der sichere Sieger aus und musste in der Nachspielzeit noch einmal zittern. Doch am Ende der mehr als 100 gespielten Minuten gewannen die Kiezkicker an der Ostsee verdient mit 3:2 (3:1).

Am Ende jubelten die Kiezkicker mit ihrem Anhang über den ersten Sieg in Rostock seit zwölf Jahren. © Axel Heimken/dpa

Bis eine Viertelstunde vor Schluss war dies aber auch nicht so schlimm, denn von den Rostockern kam offensiv nicht viel. "Wir haben es aber auch in der zweiten Halbzeit nicht geschafft, den Sack zuzumachen. So passiert es dann, dass sie aus dem Nichts per Elfmeter zum Anschluss kommen", zeigte sich Hürzeler frustriert. "Dann hatten wir nicht mehr die Kontrolle im Spiel."

Hansa war plötzlich zurück in der Partie und warf in den Schlussminuten alles nach vorne. Gerade durch die Einwechslung von Juan-José Perea (23) fehlte den Kiezkickern defensiv der Zugriff. "Wenn es am Ende 3:3 steht, gucken wir dumm aus der Wäsche", erklärte Wahl. Doch dazu kam es glücklicherweise nicht. Doppel-Torschütze Junior Brumado (23, 86.) und Kevin Schumacher (25, 90.+1) zielten zu ungenau.

Damit blieb St. Pauli auch im 16. Pflichtspiel in dieser Saison ungeschlagen und geht als Tabellenführer ins Derby gegen den HSV am kommenden Freitag (18.30 Uhr). "Das Derby wird ein ganz anderes Spiel, aber von der Atmosphäre erwarte ich es sehr ähnlich wie heute", blickte Wahl bereits voraus. "Ich freue mich extrem auf das Spiel, das für mich als gebürtiger Hamburger ein ganz besonderes ist."

Und die Chancen auf den nächsten Dreier stehen nicht schlecht. Zum einen präsentiert sich der HSV in dieser Saison auswärts recht schwach, zum anderen gewann St. Pauli die letzten vier Duelle am Millerntor.