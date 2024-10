FC St. Pauli hadert mit individuellen Fehlern: "Schöne Geschenke, die wir verteilt haben"

Hamburg - Das war viel zu wenig! Nach zwei starken Leistungen hat sich der FC St. Pauli ausgerechnet im Bundesliga-Topspiel gegen Mainz 05 von seiner ganz schwachen Seite gezeigt und am heimischen Millerntor verdient mit 0:3 (0:2) verloren. Individuelle Fehler brachten die Kiezkicker schnell auf die Verliererstraße.

St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin (52) ärgerte sich über die viel zu leichten Gegentore der Mainzer. © WITTERS

Mit dem ersten Sieg im Rücken wollte die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin (52) endlich den ersten Dreier vor heimischer Kulisse einfahren, aber bereits nach 16 Minuten war klar, dass dies nicht gelingen wird.

Zuerst hatte Keeper Nikola Vasilj (28) einen langen Ball in den Strafraum falsch eingeschätzt, den Mainz-Stürmer Jonathan Burkardt (24) per Hinterkopf verwertete. Kurz darauf leistete sich Eric Smith (27) einen Fehlpass im Aufbau, den am Ende Armindo Sieb (21) zum 2:0 nutzte.

"Es waren schöne Geschenke, die wir verteilt haben", ärgerte sich Blessin über die frühen Rückschläge. Hauke Wahl (30) sah es ähnlich: "Mainz hat gezeigt, dass Fehler in dieser Liga einfach sehr schnell und sehr hart bestraft werden."

St. Pauli gab sich in der Folge zwar nicht auf, kam gegen tiefer stehende Mainzer aber kaum gefährlich zum Abschluss. "Viele Schüsse wurden geblockt", gab Unglücksrabe Smith zu. "Wir haben es nicht geschafft, den Torwart zu testen."