FC St. Pauli: Hauke Wahl sieht sich von vielen unterschätzt

Für Hauke Wahl ging mit dem Aufstieg des FC St. Pauli ein großer Traum in Erfüllung. In der kommenden Spielzeit will er es vor allem seinen Kritikern beweisen.

Von Robert Stoll

Scheffau - Er musste sich erst einmal setzen! Hinter Hauke Wahl (30) und dem FC St. Pauli lag eine schweißtreibende Trainingseinheit. Zwar war es am Dienstagvormittag nicht ganz so heiß wie noch am Vortag, dennoch ging es ordentlich zur Sache.

Hauke Wahl (30, hinten) und Carlo Boukhalfa (25) schenkten sich im intensiven Trainings nichts. © Witters/LeonieHorky Schon in den Eins-gegen-Eins-Duellen mit seinem Zimmerkollegen Carlo Boukhalfa (25) wurde sich nichts geschenkt. "Er hat mich direkt gefragt, ob wir auf dem Zimmer noch weiter ringen wollen", sagte Wahl mit einem Lachen. "Ich habe gesagt: 'Komm, lass uns ein bisschen gegen die Schienbeine treten.' Es waren intensive Duelle, die sehr viel Spaß gemacht haben." Generell ging es in den ersten beiden Einheiten in Österreich intensiv zu. "Jeder Trainer hat eine andere Philosophie. Er will uns jetzt die Basics verinnerlichen, die für sein Spiel wichtig sind", erklärte der 30-Jährige. "Da geht viel um Pressing und Gegenpressing. Da sind diese Formen extrem wichtig." Generell hat Wahl von seinem neuen Cheftrainer Alexander Blessin (51) einen guten ersten Eindruck. "Er ist ein sehr sympathischer Mensch, es ist auch wichtig, dass es zwischenmenschlich passt. Und das ist der Fall", bekräftigte der Abwehrspieler. FC St. Pauli FC St. Pauli: Spieler darf nicht mit ins Trainingslager und weiß davon wohl nichts Wahl machte allerdings auch keinen Hehl daraus, dass er vom Trainerwechsel überrascht worden ist. "Es ist einfach Teil des Geschäfts", gab er zu. "Fabi hat eine gute Entwicklung genommen und sich schneller als der Verein entwickelt. Es ist schade für uns, aber wir freuen uns auch für ihn."

FC St. Pauli: Hauke Wahl erlebte nach dem Aufstieg eine emotionale Achterbahnfahrt