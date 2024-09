FC St. Pauli: Hauke Wahl trotz Null-Punkte-Start zuversichtlich!

Hamburg - Null Tore und null Punkte! Den Saisonstart hatten sich Hauke Wahl (30) und der FC St. Pauli sicherlich anders vorgestellt. In der Länderspielpause wollte der Abwehrspieler aber weder alles schön noch alles schlecht reden.

Generell fühlen sich Wahl und St. Pauli in der Liga angekommen. "Wir hatten in beiden Spielen mehr Ballbesitz als gedacht, auch wenn Ballbesitz keine Tore schießt. Aber wir können mithalten", zog der gebürtige Hamburger ein kleines Fazit.

"Wir hatten in der Vorbereitung wenige Standards gegen uns, das braucht noch Abstimmung", sagte Wahl, der aber auch klar formulierte: "In der Art und Weise darf uns das nicht weiter passieren." Dennoch sei ihm klar, dass es aufgrund der Qualität der Gegner wieder passieren wird. "Aber wir müssen es minimieren", forderte er.

Andererseits wusste Wahl auch um die Probleme der Kiezkicker. "Wir müssen im letzten Drittel gefährlicher werden, uns hat zum Teil die Genauigkeit und auch die Abstimmung gefehlt", erklärte er. "Und wir müssen uns bei den Standards verbessern, zwei Spiele, zwei Gegentore, dass darf so in der Liga nicht passieren."

"Die nackte Wahrheit ist, dass wir keine Punkte geholt haben und uns in beiden Spielen etwas gefehlt hat", gab der 30-Jährige in einer Presserunde nach dem Training zu. Er betonte allerdings, dass es wichtig sei, auch die positiven Dinge mitzunehmen. "Wir können mithalten, haben uns in beiden Spielen Chancen erarbeitet und wenig zugelassen", blickte er zurück.

Hauke Wahl (30, l.) will mit seinem Team schnellstmöglich Punkte einfahren. © Witters/OttmarWinter

Grundlegend fehle es den Kiezkickern aber noch etwas an Erfahrung. "Jackson Irvine hat eine WM gespielt, Connor Metcalfe den Asia Cup, aber ansonsten sind nicht viele hier mit Bundesliga-Erfahrung", gestand er. Zudem sei die individuelle Qualität deutlich höher als in Liga zwei.

Dort war St. Pauli auch noch im 3-4-3 unterwegs, nun im 3-5-2. "Es geht nicht um das System. Wir müssen klarer werden im letzten Drittel, da fehlt es zum Teil noch an der Abstimmung", erkannte Wahl an. "Das ist viel wichtiger."

Nicht von der Hand zu weisen ist allerdings, dass es nach Einwechslungen von Elias Saad (24) und Oladapo Afolayan (26) offensiver ein wenig besser läuft. "Beide Spieler haben eine hohe Qualität und werden auch irgendwann von Anfang an spielen. Das System ist nicht in Stein gemeißelt."

Nach dem Null-Punkte-Start wartet auf das Team nach der Länderspielpause der FC Augsburg. "Wir machen uns den Druck selber. Null Punkte nach zwei Spielen ist nicht schön, aber ich bin auch schon einmal mit null Punkten und 0:9-Toren in die Saison gestartet", erinnerte sich Wahl an seine Zeit in Kiel.

"Am Ende hat es auch gereicht, die Klasse zu halten. Wir müssen aber rechtzeitig anfangen zu punkten, um nicht der Musik hinterherzulaufen." Am besten eben schon am übernächsten Sonntag.