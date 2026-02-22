Verlieren verboten! Nordduell zwischen St. Pauli und Werder wird zum Abstiegskrimi

Hamburg - Die Vorzeichen sind klar! Im Abstiegsduell am Sonntag (17.30 Uhr) zwischen dem FC St. Pauli und Werder Bremen ist verlieren verboten. Denn für beide Vereine hat eine Niederlage schwerwiegende Folgen.

Das Hinspiel an der Weser war eine zähe Angelegenheit und nach einem frühen Bremer Tor bereits entschieden. © Carmen Jaspersen/dpa

Auch wenn es nur drei Punkte für einen Sieg gibt, so hat das Nordduell am Sonntag eine viel größere Bedeutung. Während sich St. Pauli seit Monaten im Tabellenkeller befindet, schlitterte Werder immer weiter in die Krise. Mittlerweile trennen die beiden Teams nur noch zwei Zähler.

Entsprechend brisant ist die Ausgangslage vor der Partie. Denn mit einem Sieg könnten die Kiezkicker, die seit dem zehnten Spieltag zwischen Platz 16 und 17 pendeln, an Bremen vorbei auf den Relegationsrang ziehen.

Gerade am Millerntor zeigte die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin (52) ansprechende Leistungen und ist dort seit vier Begegnungen ungeschlagen (zwei Siege, zwei Remis).

Auch wenn Werder tabellarisch noch vor St. Pauli steht, ist die Lage an der Weser deutlich dramatischer. Bremen ist seit zwölf Ligapartien ohne Sieg (acht Niederlagen, vier Remis), auch der Trainerwechsel von Horst Steffen (56) zu Daniel Thioune (51) zeigte bislang nicht die erhoffte Wirkung.

Eine weitere Statistik dürfte den Kiezkickern ebenfalls Mut machen. Thouine war in der zweiten Liga fünfmal mit seinen Teams (Düsseldorf, HSV und Osnabrück) zu Gast am Millerntor und holte nur zwei Punkte (1:6 Tore). Im DFB-Pokal setzte er sich allerdings vor zwei Jahren mit der Fortuna durch.