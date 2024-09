FC St. Pauli: Johannes Eggestein schlägt Alarm - "Wenn du immer zurückspielst..."

Hamburg - Klare Ansage! St. Paulis Stürmer Johannes Eggestein (26) hing bei der 0:1-Niederlage bei Union Berlin sprichwörtlich in der Luft. Entsprechend fiel nach der Partie seine Kritik aus.

St.-Pauli-Angreifer Johannes Eggestein (26) fehlte in der Offensive die letzte Genauigkeit. © Witters/OttmarWinter

Der 26-Jährige war mit zwei Abschlüssen der gefährlichste Mann in den Reihen der Kiezkicker, so richtig strecken musste sich Union-Schlussmann Frederik Rönnow (32) aber nicht. Und so stand auch im zweiten Spiel wieder die Null auf der Habenseite.

"Über lange Strecken des Spiels haben wir das Spiel offen gehalten", erklärte Eggestein. Doch wie schon gegen Heidenheim klingelte es nach einer Standardsituation im eigenen Kasten. "Das ist ärgerlich", beklagte der Offensivmann.

Bis zu dem Zeitpunkt war St. Pauli noch ein wenig die bessere, von zwei eher schlechten Mannschaften. "Uns hat die letzte Genauigkeit gefehlt. Wir haben es vor allem in der ersten Halbzeit vermissen lassen, den Ball vorne reinzubringen", so Eggestein.

Die Mannschaft sei gut ins letzte Drittel gekommen, aber dann wurden die Situationen nicht zu Ende gespielt. "Wenn du dann immer wieder einen Rückpass spielt, wodurch auch neue Situationen entstehen können, sondern nochmal neu und nochmal neu, dann entstehen keine neuen Situationen und keine Löcher", monierte er.