Hollerbach knallt Union zum Sieg! FC St. Pauli bangt um Smith

Berlin - Zweites Spiel, zweite Niederlage! Der FC St. Pauli hat einen Fehlstart in die Bundesliga hingelegt und am Freitagabend bei 1. FC Union Berlin mit 0:1 (0:1) verloren. Und es kam noch dicker.

Mit einer am Ende der ersten 45 Minuten nicht unverdienten Führung der Eisernen ging es in die Kabinen.

Lucas Tousart und Union Berlin waren immer einen Schritt schneller. © Christophe Gateau/dpa

Mit der Führung im Rücken hatte Union die Partie nach der Pause fest im Griff und hatte durch Tousart (48.) und Diogo Leite (52.) direkt die ersten Chancen nach dem Seitenwechsel.

St. Pauli tat sich extrem schwer und kam kaum noch zum Zuge. Auch ein Doppelwechsel mit der Flügelzange Saad/Afolayan brachte bis auf wenige Szenen kaum Gefahr. Lediglich Adam Dzwigala (77.) und Afolayan (90.+4) sorgten für Abschlüsse.

In Summe war dies aber zu wenig. Wie gegen Heidenheim fehlte es erneut an Präzision und irgendwo auch an Qualität. So reichte Union eine durchschnittliche Leistung zum ersten Heimsieg unter Bo Svensson.

Dadurch hielt eine beeindruckende Serie der Eisernen: Noch nie verloren sie ein Heimspiel gegen einen Aufsteiger!