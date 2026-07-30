FC St. Pauli kurz vor Saisonstart: Trainer Marcel Rapp ist ein "bisschen traurig"

Hamburg - Am Samstag trifft der FC St. Pauli zum letzten Test der Vorbereitung auf den spanischen Aufsteiger Deportivo A Coruña (18.30 Uhr). Am Wochenende darauf steht das erste Pflichtspiel in der 2. Bundesliga gegen Greuther Fürth an. Wieso Cheftrainer Marcel Rapp (47) "traurig" über den Saisonbeginn ist, verriet er am Rande des Trainings am Donnerstag.

Trainer Marcel Rapp (47, r.) spaziert gut gelaunt neben Marcus Mathisen (30, l.) über den Trainingsplatz. © Alice Nägle/TAG24

Brütende Hitze an der Kollaustraße, kein bisschen Schatten für die Kiezkicker und einer braun gebrannt und gut gelaunt mittendrin: Rapp.

Dem gebürtigen Pforzheimer machen die 35 Grad absolut nichts aus, gab er grinsend zu. Schließlich sei er aufgrund seiner Heimat 'Dolleres' gewohnt. "Nicht falsch verstehen: Ich empfinde es schon als warm, aber es ist für mich kein großes Problem", sagte der 47-Jährige überzeugt.

Eine Sache falle ihm in seiner neuen norddeutschen Heimat deshalb auch leichter: der Trainingsplan.

"Hier trage ich ein: 11 Uhr Training, 15.30 Uhr Training. Wenn man im Süden Trainer ist, weiß ich nicht, ob man im Juli für 15.30 Uhr Training einträgt."

Aus seiner Sicht solle man sich über die Wetterlage freuen. "Es wird noch genügend Tage geben, an denen wir uns wünschen, dass die Sonne rauskommt", so der Coach.

Worüber sich der ehemalige Trainer von Holstein Kiel nicht so sehr freut, ist der anstehende Saisonbeginn. "Ich bin bisschen traurig", überraschte Rapp. "Ich bin ein Trainer, der freut sich auf Training", so seine Erklärung. "Ich freue mich einfach, die Jungs besser zu machen. Und das geht im Training einfach besser!"