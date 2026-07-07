07.07.2026 18:15 St.-Pauli-Blog: Schwedischer Offensivspieler Branimir Hrgota wechselt ans Millerntor

St.-Pauli-Blog: Der FC St. Pauli startet mit einer kurzen Woche in die neue Zweitliga-Saison. Offensivspieler Branimir Hrgota wechselt ans Millerntor.

Hamburg - Der FC St. Pauli ist nach zwei Jahren Bundesliga in die 2. Liga abgestiegen. Die WM in Mexiko, Kanada und den USA ist mittlerweile für alle vier teilnehmenden Kiezkicker beendet, während in Hamburg bereits die Vorbereitung auf die kommende Saison läuft. In unserem St.-Pauli-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Millerntor-Stadion.

7. Juli, 18.15 Uhr: FC St. Pauli verpflichtet Branimir Hrgota

Transfer-News beim FC St. Pauli! Der schwedische Offensivspieler Branimir Hrgota (33) ergänzt die Kiezkicker zur neuen Saison. Der gebürtige Bosnier war zuletzt vereinslos. Er wechselt somit ablösefrei ans Millerntor. Der 33-Jährige bringt 14 Jahre Erfahrung im deutschen Profifußball mit. 2012 wechselte Hrgota in die Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach. Vier Jahre später ging er zu Eintracht Frankfurt, 2019 dann letztlich zur Spielvereinigung nach Fürth. Dort absolvierte er insgesamt sieben Saisons, sechs davon führte er sein Team als Kapitän an. Sportchef Andreas Bornemann (54) freut sich über den Neuzugang und spricht von einem flexiblen Spieler, der die Möglichkeit im Offensivspiel der Kiezkicker erweitert. Auch Hrgota - der bereits oft am Millerntor als Gast gespielt hat - freut sich auf seine neue Aufgabe in Hamburg. Cheftrainer Marcel Rapp (47) ist überzeugt: Der Schwede wisse, "worauf es in der Liga ankommt". "Er ist ein sehr cleverer Spieler, der Räume erkennt und dank seiner Technik auch unter Druck immer wieder Lösungen findet, selbst den Abschluss sucht oder seine Mitspieler einsetzt. Eine weitere Stärke ist seine Qualität bei ruhenden Bällen", kommentierte er den Transfer.

Branimir Hrgota (33, M.) spielte zuletzt lange für die SpVgg Greuther Fürth. © Daniel Löb/dpa

Der schwedische Offensivspieler wechselt ablösefrei ans Millerntor. © FC St. Pauli

7. Juli, 13.37 Uhr: St. Pauli startet mit kurzer Woche in neue Zweitliga-Saison

Von 0 auf 100: Der FC St. Pauli startet mit einer kurzen Woche in die neue Zweitliga-Saison. Am Dienstag gab die DFL die zeitgenaue Terminierung der ersten beiden Spieltage bekannt. Die Spielzeit beginnt für den FCSP am Sonntag (9. August) um 13.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth. Nur fünf Tage später, am Freitag (14. August) steigt um 18.30 Uhr das Auswärtsspiel bei Holstein Kiel. Die Spieltage 3 bis 6 sollen laut der DFL in der kommenden Woche zeitgenau terminiert werden.

Für St.-Pauli-Coach Marcel Rapp (47) und seine Mannschaft startet die neue Zweitliga-Saison mit einer kurzen Woche. © Marcus Brandt/dpa

4. Juli, 17.44 Uhr: Vereinspräsident Oke Göttlich über Fall Balogun

"Das ist ein ungeheuerlicher politischer Übergriff", bezeichnete St.-Pauli-Präsident und Vize-Präsident des DFB, Oke Göttlich (50) in einem Interview mit dem NDR das Handeln und Donald Trump (70) und die daraus folgende Entscheidung der FIFA, die Rote Karte an US-Stürmer Fabian Balogun (35) nachträglich zurückzunehmen. "Autokraten nehmen hier entscheidenden Einfluss auf die Entscheidungshoheit des autonomen Fußballs und das ist einfach unerträglich", geht er weiter hart ins Gericht. Hinsichtlich der Glaubwürdigkeit der FIFA und insbesondere Präsident Gianni Infantino (56) sei das ein "Desaster", so Göttlich weiter. "Der Fußball ist nicht mehr glaubwürdig. Das ist ein Einschnitt, der nicht hinzunehmen ist. Aus diesem Grund muss etwas passieren!"

Oke Göttlich (50) bezeichnete die Debatte rund um die Rote Karte von US-Stürmer Fabian Balogun als "ungeheuerlicher politischer Übergriff". © Christian Charisius/dpa

4. Juli, 20.16 Uhr: St. Pauli gewinnt auch das Testspiel gegen Kickers Emden

Zweiter Sieg im zweiten Testspiel: Der FC St. Pauli hat nach dem 6:2 gegen Altona 93 am Samstag mit 3:1 bei Kickers Emden gewonnen. Die Gastgeber waren vor 3500 Zuschauern im Ostfriesland-Stadion durch Luc Ihorst in Führung gegangen (13. Minute), ehe die Kiezkicker die Partie durch Tore von Taichi Hara (28.), U23-Offensivspieler Haron Sabah (46.) und Martijn Kaars (75.) drehten. So lief der FCSP auf: Erste Halbzeit: Voll - St. John, Mathisen, Nemeth - Saliakas (30. Schmitz), Fujita, Klein, Oppie - Jones (30. Sabah), Hara, Banks Zweite Halbzeit: Voll - Westphal, Andō, Ritzka - Pyrka, Rasmussen, Schmidt, Schmitz (60. Schmidt), Ahlstrand - Kaars, Ceesay

Der FC St. Pauli hat auch das zweite Testspiel der Saison-Vorbereitung für sich entschieden. © WITTERS

4. Juli, 8.08 Uhr: Jackson Irvine und Connor Metcalfe mit bitterem WM-Aus

Das tut weh: Mit Jackson Irvine (33) und Connor Metcalfe (26) sind am Freitag die letzten verbliebenen St. Paulianer bei der Weltmeisterschaft ausgeschieden - und das auf äußerst dramatische Art und Weise. Mit der australischen Auswahl ging es für die beiden ins Elfmeterschießen gegen Ägypten, wo die Socceroos aufgrund von zwei vergebenen Versuchen unterlagen. Während Metcalfe zu Beginn der Verlängerung ausgewechselt wurde, stand Irvine die gesamte Laufzeit auf dem Platz. Er trat auch im Elfmeterschießen an - und verwandelte. Jubeln durften trotzdem die Afrikaner.

St. Paulis Jackson Irvine (33, r.) im Zweikampf mit Ägyptens Superstar Mo Salah (34). © ALEX SLITZ/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP

2. Juli, 18.10 Uhr: Diese Klubs haben Interesse an Eric Smith

Sicherlich hat er die Rückreise aus den USA bereits angetreten: Nach dem WM-Aus der Schweden muss sich Eric Smith (29) von der Nationalmannschaft verabschieden. Doch geht die Reise wirklich zurück nach Hamburg? Erstmal nicht. Wie alle anderen hat sich auch er einen rund dreiwöchigen Urlaub verdient, bestätigte Sportchef Andreas Bornemann (54) gegenüber dem Hamburger Abendblatt. Doch was ist danach? Der Verteidiger würde den FC St. Pauli gerne verlassen - das ist klar. Und anders als in den Wechselperioden zuvor scheinen sich Spieler und Verein dieses Mal einig zu sein: bei einem passenden Angebot, soll der Weg für den Transfer freigemacht werden. Konkrete Angebote gebe es derzeit allerdings noch nicht, Interesse hingegen schon. Laut Abendblatt seien darunter der italienische Erstligist FC Bologna und der belgische Rekordmeister RSC Anderlecht. Daneben würden sich ebenso englische Zweitligisten wie Birmingham City und der FC Burnley mit Smith beschäftigen.

Eric Smith hegt bereits seit längerem einen Wechsel-Wunsch. Kann es diese Transferperiode passen? © Frank Molter/dpa

2. Juli, 11.40 Uhr: Kiezkicker starten gegen SpVgg Greuther Fürth

Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstagmittag veröffentlichte, startet der FC St. Pauli seine erste Zweitliga-Saison nach Abstieg gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth am heimischen Millerntor. "Wir freuen uns darauf, mit einem Heimspiel in die neue Spielzeit zu starten, und auch darüber, die Saison am Millerntor zu beenden. Wann wir gegen welches Team spielen, ist angesichts der Leistungsdichte in der Liga dagegen zweitrangig. Klar ist aber, dass wir möglichst erfolgreich in die Saison starten wollen", sagte Sportchef Andreas Bornemann (54) über die Ansetzungen. Bereits an Spieltag zwei trifft das Team von Trainer Marcel Rapp auf dessen Ex-Klub Holstein Kiel. Am dritten Spieltag reisen die Pfälzer in die Hansestadt zum Duell FC St. Pauli gegen den 1. FC Kaiserslautern. Das Absteiger-Duell gegen den VfL Wolfsburg - zu dem jüngst Ex-St.-Pauli-Leistungsträger Hauke Wahl wechselte - findet an Spieltag fünf (11. bis 13. September) am Millerntor statt. Das wohl brisanteste Duell in dieser Liga erwartet die Fans der Kiezkicker erst im November, wenn Dynamo Dresden den FC St. Pauli empfängt. Die Hinrunde wird bei Eintracht Braunschweig beendet. Zuvor empfangen die Kiezkicker am 16. Spieltag (18. bis 20. Dezember) noch Hertha BSC. Alle Termine finden sich zur Übersicht auf der offiziellen Webseite der DFL.

Zuletzt traf der FC St. Pauli in der Aufstiegssaison 2023 auf die SpVgg Greuther Fürth. © Marcus Brandt/dpa

2. Juli, 10.18 Uhr: Stimmung bei Team und Mannschaft "sehr gut"

Vor knapp einer Woche begann die Vorbereitung der Kiezkicker - und das unter dem neuen Cheftrainer Marcel Rapp (47). Wie die Situation derzeit im Team ist, verriet David Nemeth (25) nach der Testpartie gegen Altona 93. "Wirklich sehr gut", beschrieb der Verteidiger die Stimmung in der Mannschaft. "Wir sind alle positiv. Wir kommen gern. Auch wenn das Training wirklich anstrengend ist", ergänzte er lachend. "Wir bauen uns da alle auf. Wir lachen viel. Und ich glaube, das ist am wichtigsten."

David Nemeth (25) lief gegen Altona 93 als Kapitän auf. © WITTERS

1. Juli, 17.39 Uhr: St. Pauli eröffnet gegen LaLiga-Rückkehrer

Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wird der Klub seine Saison am Millerntor mit einem Testspiel am 1. August gegen den spanischen Aufsteiger RC Deportivo de A Coruña eröffnen. Gegen den LaLiga-Rückkehrer soll insgesamt 120 Minuten gespielt werden, um den Spielern vor Beginn der neuen Saison möglichst viel Spielpraxis zu bieten. Nach zwei "Halbzeiten" mit jeweils 45 Minuten folgt ein weiterer Spielabschnitt mit 30 Minuten. Mit der Partie soll außerdem den am selben Tag stattfinden Christopher Street Day (CSD) würdigen.

Mit der Partie will der FC St. Pauli auch den CSD würdigen. © Christian Charisius/dpa

29. Juni, 11.21 Uhr: WM-Fahrer treffen auf Frankreich, die USA und Ägypten

Das Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ist erreicht - und mit dabei sind alle vier WM-Fahrer vom FC St. Pauli. Eric Smith (29) trifft mit der schwedischen Auswahl am morgigen Dienstag (23 Uhr) auf das Star-Ensemble aus Frankreich. Ein Weiterkommen käme einer Sensation gleich. Nikola Vasilj (30) und Bosnien-Herzegowina bekommen es am Donnerstag (2 Uhr) mit Gastgeber USA zu tun. Die Amerikaner sind klar favorisiert. Jackson Irvine (33) und Connor Metcalfe (26) treten mit Australien am Freitag (20 Uhr) gegen Ägypten an - und sind eher Außenseiter.

Nikola Vasilj (30, vorne) hat gut lachen: Der Keeper steht mit Bosnien-Herzegowina bei der WM im Sechzehntelfinale. © RICHARD HEATHCOTE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP

26. Juni, 18.56 Uhr: St. Pauli bestätigt Verpflichtung von dänischen Innenverteidiger Mathisen

Jetzt steht es fest: Einen Tag nach dem offiziellen Trainingsauftakt hat der FC St. Pauli für die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga den Dänen Marcus Mathisen verpflichtet. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger kommt ablösefrei vom künftigen Liga-Konkurrenten 1. FC Magdeburg. Dort hatte der beim dänischen Spitzenverein FC Kopenhagen ausgebildete Profi die vergangenen zwei Jahre gespielt. Insgesamt kommt Mathisen auf 94 Zweitliga-Spiele. "Wir haben nach einem erfahrenen Innenverteidiger gesucht, der die 2. Liga bereits kennt und entsprechend keine lange Anlaufzeit brauchen wird", sagte Sportchef Andreas Bornemann in der Club-Mitteilung.

Auf der Suche nach Verstärkungen ist der FC St. Pauli mit Marcus Mathisen (30) beim künftigen Liga-Konkurrenten 1. FC Magdeburg fündig geworden. (Archivfoto) © Uwe Anspach/dpa

26. Juni, 11.03 Uhr: Verstärkt sich St. Pauli mit Marcus Mathisen?

Verstärkung für den FC St. Pauli? Die Kiezkicker stehen laut "BILD" vor der Verpflichtung von Abwehrspieler Marcus Mathisen (30) vom 1. FC Magdeburg. Die Braun-Weißen sollen demnach mehrere andere Vereine, darunter Hertha BSC und Holstein Kiel im Werben um den Innenverteidiger ausgestochen haben. Mathisen ist aufgrund seines auslaufenden Vertrags ablösefrei zu haben. Im Abwehrzentrum haben die St. Paulianer nach den Abgängen von Hauke Wahl (32) und Karol Mets (33) Handlungsbedarf.

Marcus Mathisen (30) vom 1. FC Magdeburg soll vor einem Wechsel zum FC St. Pauli stehen. (Archivfoto) © WITTERS

26. Juni, 6.29 Uhr: St. Paulis WM-Fahrer allesamt im Sechzehntelfinale

Jubel bei St. Paulis WM-Fahrern: Sowohl Eric Smith (29) als auch Jackson Irvine (33) und Connor Metcalfe (26) dürfen sich über den Einzug ins Sechzehntelfinale freuen. Smith kam mit Schweden zwar nicht über ein 1:1 gegen Japan hinaus, die Skandinavier zogen durch das Remis aber als einer der besten Gruppendritten in die nächste Runde ein. Der 29-Jährige kam wie in den zwei Spielen zuvor nicht zum Einsatz. Irvine und Metcalfe reichte mit Australien ein 0:0 gegen Paraguay, um als Gruppenzweiter weiterzukommen. Beide Kiezkicker standen in der Startelf. Metcalfe spielte durch, musste zwischenzeitlich allerdings stark blutend behandelt werden, nachdem er die Hacke eines Gegners ins Gesicht bekommen hatte. Irvine wurde in der 84. Minute ausgewechselt. Keeper Nikola Vasilj (30) war bereits am Mittwoch mit der bosnischen Nationalelf durch ein 3:1 gegen Katar als einer der Gruppendritten weitergekommen.

Connor Metcalfe (26, vorne) und Jackson Irvine (33, l.) freuen sich mit der australischen Nationalmannschaft über den Einzug ins Sechzehntelfinale der WM. © DEAN MOUHTAROPOULOS/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP

23. Juni, 16.46 Uhr: St. Pauli tritt am 23. August bei Rot-Weiss Essen an

Der DFB hat am Montag die Erstrundenpartien des DFB-Pokals zeitgenau terminiert. Der FC St. Pauli muss am Sonntag (23. August) um 18 Uhr im Stadion an der Hafenstraße bei Rot-Weiss Essen antreten. Allerdings wird es auch am Millerntor eine Partie geben: Das Duell zwischen Oberligist Lüneburger SK Hansa und Werder Bremen wird im Wohnzimmer der Kiezkicker stattfinden. Es ist angesetzt für Samstag (22. August) um 15.30 Uhr.

St.-Pauli-Coach Marcel Rapp (47) muss mit seiner Elf am 23. August bei Rot-Weiss Essen antreten. © WITTERS

23. Juni, 15.47 Uhr: St. Pauli lässt Flop Fin Stevens nach England ziehen

Das Ende eines großes Missverständnisses: Fin Stevens (23) verlässt den FC St. Pauli und wechselt in die dritte englische Liga zum Leyton Orient FC. Das gab der Kiezklub am Dienstag bekannt. Der Waliser war 2024 vom FC Brentford ans Millerntor gewechselt, kam seitdem aber nur auf drei Pflichtspieleinsätze für die Braun-Weißen. "Ich habe mich beim FC St. Pauli und in Hamburg sehr wohlgefühlt, aber sportlich hätte ich gerne eine größere Rolle gespielt. Mir ist es wichtig, wieder regelmäßig auf dem Platz zu stehen, und diese Chance sehe ich bei Leyton Orient", erklärte Stevens zum Abschied.

Fin Stevens verlässt den FC St. Pauli und wechselt in die dritte englische Liga zum Leyton Orient FC. © WITTERS

23. Juni, 14.49 Uhr: St. Pauli bestreitet Testspiel bei Altona 93

Und der nächste Testspielgegner steht fest: Am kommenden Dienstag (30. Juni) gastiert der FC St. Pauli bei Regionalliga-Absteiger Altona 93. Die Partie in der Adolf-Jäger-Kampfbahn wird um 18 Uhr angepfiffen. Tickets für die Partie sind ab sofort im AFC-Ticketshop erhältlich. Für die Kiezkicker ist es das erste Testspiel des Sommers. Später in der Vorbereitung treten sie zudem bei Kickers Emden (4. Juli) sowie beim SV Babelsberg (11. Juli) an.

Neu-Trainer Marcel Rapp (47) trifft im ersten Testspiel mit dem FC St. Pauli auf Altona 93. © WITTERS

22. Juni, 17.52 Uhr: VfL Wolfsburg verpflichtet St. Paulis Wahl

Jetzt ist es offiziell: Der VfL Wolfsburg hat Hauke Wahl (32) von Bundesliga-Mitabsteiger FC St. Pauli verpflichtet. Der 32 Jahre alte gebürtige Hamburger unterschreibt einen bis zum 30. Juni 2029 laufenden Vertrag, teilte der niedersächsische Club mit. "Auch wenn der Verein absteigen musste, ist der VfL Wolfsburg für mich nach wie vor eine große Adresse. Ich bin glücklich, dass der Wechsel geklappt hat und freue mich, dass ich direkt zum Trainingsstart in dieser Woche einsteigen und mein neues Umfeld kennenlernen kann", sagte Wahl in einer VfL-Mitteilung. Drei Jahre spielte Wahl für St. Pauli. Mit dem Kiez-Club feierte Wahl 2024 den Aufstieg in die Bundesliga. Insgesamt bestritt er 105 Partien für die Hamburger. Zuvor stand er bei Holstein Kiel unter Vertrag und lief insgesamt in 235 Partien für den Club von der Förde auf.

Bundesliga-Absteiger Wolfsburg bastelt weiter an seinem neuen Kader. Die Niedersachsen holen Hauke Wahl (32) vom FC St. Pauli. © Christian Charisius/dpa

19. Juni, 14.46 Uhr: Hauke Wahl wird St. Pauli wohl gen Wolfsburg verlassen

Bereits seit Wochen war über ein Interesse des VfL Wolfsburg an Hauke Wahl (32) vom FC St. Pauli berichtet worden. Nun soll zeitnah Vollzug gemeldet werden. Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, sollen sich die Wölfe nun final dazu entschieden haben, den Abwehrspieler zu verpflichten. Dieser habe schon vor einiger Zeit seine Wechselbereitschaft zum Ausdruck gebracht. Der FCSP werde demnach zwischen 1,5 und zwei Millionen Euro Ablöse plus mögliche Bonuszahlungen für den 32-Jährigen bekommen. Wahl war 2023 ans Millerntor gewechselt, hatte Auf- und Abstieg als Stammspieler miterlebt.

Hauke Wahl (32, r.) wird den FC St. Pauli nach drei Jahren verlassen und zum VfL Wolfsburg wechseln. © WITTERS

18. Juni, 21.03 Uhr: James Sands bekommt neuen Vertrag in New York

Zurück in seiner Heimat - und da, um zu bleiben: Nach anderthalb Jahren beim FC St. Pauli zog es Leihspieler James Sands (25) nach der abgelaufenen Saison zurück zu seinem Stammverein New York City FC. Dort unterschrieb der US-Amerikaner nun einen neuen Vertrag, der bis 2030 gültig ist. "Ich bin sehr glücklich, zurück zu sein. Hoffentlich gewinnen wir dieses Jahr ein paar Titel", erklärte der Mittelfeldspieler. Für den FCSP hatte Sands 35 Pflichtspiele absolviert, in denen ihm ein Treffer sowie ein Assist gelangen. Verletzungen verhinderten mehr Einsätze.

James Sands (25) hat nach seinem Abschied vom FC St. Pauli einen neuen Vertrag bei seinem Stammverein New York City FC unterschrieben. (Archivfoto) © WITTERS

14. Juni, 8.19 Uhr: St.-Pauli-Profi Metcalfe trifft für Australien bei WM

Die St.-Pauli-Profis Connor Metcalfe (26) und Jackson Irvine (33) sind am Sonntag mit einem überraschenden 2:0-Sieg gegen die Türkei in die WM gestartet. Besonders Metcalfe erlebte einen Traum-Auftakt: Er stand in der Startelf und traf in der 75. Minute zum Endstand. Irvine wurde kurz vor Schluss eingewechselt. Zuvor war am Freitagabend bereits Keeper Nikola Vasilj (30) mit der bosnischen Nationalmannschaft gefordert gewesen. Gegen Gastgeber Kanada gab es ein 1:1. Der vierte WM-Fahrer, Eric Smith (29), trifft am Montag mit Schweden auf Tunesien.

Grenzenloser Jubel: St.-Pauli-Profi Connor Metcalfe (26) hat beim 2:0-Sieg der Australier gegen die Türkei getroffen. © RICHARD HEATHCOTE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP

12. Juni, 13.26 Uhr: St. Pauli stellt neue Trikots vor

Am Freitag hat der frische Zweitligist seine neuen Trikots für die Saison 2026/2027 vorgestellt. Das Heim-Jersey ist dieses Mal komplett in Braun designt. Das Auswärtstrikot kommt wie so oft in Weiß mit braunen Details daher. Der Ausstatter des Vereins heißt auch in der kommenden Saison PUMA. Wie der Kiezklub mitteilt, werden die Trikots aus 100 Prozent recyceltem Material hergestellt. Die neue Kollektion kann ab sofort in den Fanshops am Millerntor und an der Reeperbahn sowie im Onlineshop erworben werden. Sowohl das Heim- als auch Auswärts-Jersey gibt es ab 89,95 Euro (Langarm-Exemplar für 94,95 Uhr) zu kaufen.

So (links auswärts, rechts daheim) läuft der FC St. Pauli in der neuen Saison auf. © FC St. Pauli

10. Juni, 15.12 Uhr: St. Pauli bestreitet Testspiel gegen Kickers Emden

Die Saison-Vorbereitung des FC St. Pauli nimmt weiter Formen an: Die Kiezkicker bestreiten am 4. Juli (18 Uhr) ein Testspiel beim Regionalligisten Kickers Emden. Das gaben die Braun-Weißen am Mittwoch bekannt. Tickets für die Partie im Ostfriesland-Stadion sind ab sofort im Emdener Ticketshop erhältlich. Seit Längerem steht bereits fest, dass der FCSP am 11. Juli zudem gegen den SV Babelsberg 03 ein Testspiel bestreiten wird.

St.-Pauli-Coach Marcel Rapp (47) testet mit seiner neuen Mannschaft in der Saison-Vorbereitung gegen Kickers Emden. © WITTERS

9. Juni, 14.50 Uhr: Was ist dran an den Wechsel-Gerüchten rund um Hauke Wahl?

Die Gerüchteküche brodelt rund um einen möglichen Abgang des 32-Jährigen, der in den vergangenen drei Jahren am Millerntor nicht nur zum Stammspieler geworden ist. Wahl ist inzwischen auch Leistungsträger, Führungsfigur und teilweise sogar Ersatzkapitän. Nun soll der Hamburger ausgerechnet bei Mitabsteiger VfL Wolfsburg auf dem Radar sein und laut Kicker-Informationen auch schon vielversprechende Gespräche geführt haben. Haben sich Spieler und Klub längst geeinigt? St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann lässt aktuell jedenfalls noch anderes verlauten. Bei einer Pressekonferenz am Montag sagte der 54-Jährige: "Das Thema mit Hauke und Wolfsburg hält sich lange. Es ist nicht so, dass wir uns als FC St. Pauli konkret damit beschäftigen mussten." Wahl hat beim Kiezklub noch bis 2027 Vertrag - Wolfsburg müsste also eine Ablöse bezahlen. Vertraut man den Worten Bornemanns, scheint diese also bislang viel zu niedrig oder noch mehr: Es liegt gar kein konkretes Angebot vonseiten der Wölfe vor. Der Poker um den Abwehrboss scheint offenbar in vollem Gange und auch der Transfersommer ist noch lang. Es bleibt also abzuwarten, welche Entwicklung diese Personalie noch nimmt. Wahl könnte den Wechsel finanziell sowie sportlich betrachtet begrüßen - aufgrund seines Alters könnte es schließlich die letzte Station sein als Profifußballer.

Ist sich Hauke Wahl mit dem VfL Wolfsburg bereits einig geworden? © Marcus Brandt/dpa