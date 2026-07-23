23.07.2026 15:24 "Opje", "Oppié" und "Oppenheimer": Louis Oppie und das Namens-Dilemma mit Stadionsprechern

Regelmäßig sprechen Stadionsprecher Louis Oppie falsch aus. Was der St.-Pauli-Spieler am häufigsten hört und was sein Favorit ist, verriet er im Interview.

Von Alice Nägle

Flachau (Österreich) - Für St. Paulis Louis Oppie (24) ist es inzwischen fast schon Alltag, dass er im Stadion schmunzelnd den Kopf schütteln muss. Regelmäßig sprechen Stadionsprecher ihn falsch aus. Am häufigsten wird sich an einer französischen und zuletzt an einer holländischen Version des Namens bedient.

Louis Oppie (24) sprach in der Runde über das skurrile Namensdilemma mit Stadionsprechern. © WITTERS Er muss selbst lachen, als er auf die kuriose Situation mit seinem Namen im vergangenen Testspiel gegen den kroatischen Klub HNK Gorica (2:1) angesprochen wird. Der Stadionsprecher in Anif bei Salzburg hatte den 24-Jährigen als "Louis Opje" vorgestellt. Man hätte durchaus meinen können, es handelt sich um einen Nationalspieler von "Oranje". "Da waren schon ganz wilde Sachen dabei", grinste er. "Opje oder Oppié zum Beispiel - also der Franzose war auf jeden Fall auch dabei." FC St. Pauli Neuzugang Mathisen freut sich auf erstes Mal am Millerntor: Bislang einzige Begegnung mit St. Pauli war "komisch" Um so dankbarer sei er zuletzt für Sportchef Andreas Bornemann (54) gewesen, der sich im vergangenen Testspiel in Sachen Namensdilemma für seinen Feldspieler starkmachte. "Er ist hingegangen zum Stadionsprecher und hat nochmal korrigiert. Da habe ich ihm danach auch danke gesagt." Sein Favoriten-Name sei aber während seiner Zeit bei Arminia Bielefeld entstanden - allerdings nicht durch irgendwelche Stadionsprecher. Der Berliner sei dort irgendwann "Oppenheimer" genannt worden. Skurril aber es gefiel ihm irgendwie, gab er zu. "Am Anfang dachte ich: Was soll das denn? Aber irgendwann fand ich es ganz cool. Es haben dann auch echt mehrere gesagt."

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