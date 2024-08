FC St. Pauli: Metcalfe verlängert und fühlt sich "am genau richtigen Ort"

Connor Metcalfe (24) hat seinen Vertrag beim FC St. Pauli verlängert. © Christian Charisius/dpa

Der zentrale Mittelfeldspieler war zur Saison 2022/23 vom australischen Erstligisten Melbourne City ans Millerntor gewechselt und avancierte schnell zum Stammspieler. In bislang 65 Pflichtspielen erzielte der 24-Jährige sechs Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor.

Zudem etablierte er sich dank seiner starken Leistungen in der australischen Nationalmannschaft, für die er mittlerweile 23 Länderspiele bestritten hat.

"Nach gut zwei Jahren in Hamburg und beim FC St. Pauli kann ich sagen, dass ich mich hier zu Hause fühle. Vor allem bin ich aber auch aus sportlicher Sicht am genau richtigen Ort", sagte Metcalfe in einer Pressemitteilung. "Wir haben ein tolles Team, in dem ich mich sehr gut weiterentwickeln kann, und mit der Bundesliga-Saison eine extrem spannende Aufgabe vor uns. Deswegen war für mich klar, dass ich auch in den kommenden Jahren Teil dieser Gruppe und dieses Vereins sein möchte."

Sein Trainer Alexander Blessin (51) zeigte sich ebenfalls erfreut über die vorzeitige Vertragsverlängerung: "Connor bringt alles mit, um in den kommenden Jahren eine noch größere Rolle bei uns zu spielen. Er ist spielintelligent, geht intensiv in die Zweikämpfe und kann seine Mitspieler einsetzen oder selbst torgefährlich werden. Diese Qualitäten werden nicht nur in der kommenden Saison bei uns gefragt sein, deswegen ist es schön, dass wir langfristig mit ihm planen können."