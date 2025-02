FC St. Pauli: Mitspieler nehmen Keeper Vasilj nach schwerem Patzer in Schutz

Hamburg - Er war der Pechvogel des Tages! Nikola Vasilj (29) gehört zu den besten Torhütern der Bundesliga, doch am Samstag unterlief ihm bei der 0:2-Niederlage des FC St. Pauli beim FSV Mainz 05 ein folgenschwerer Patzer. Seine Mitspieler und auch sein Trainer nahmen ihn in Schutz.

St. Paulis Torhüter Nikola Vasilj (29) ließ einen Schuss nach vorne abprallen, Jae-sung Lee (32) staubte zum 1:0 für Mainz ab. © WITTERS

Lange Zeit hatte der bosnische Nationalkeeper in der MEWA ARENA einen ruhigen Nachmittag erlebt. Seine Vorderleute verteidigten in der ersten Hälfte so ziemlich alles weg, nur einmal musste Vasilj bei einem Schuss von Anthony Caci (27) in der 37. Minute eingreifen.

"Wir standen sehr stabil, defensiv war es wieder richtig gut von uns", sagte der 29-Jährige nach der Partie. Auch wenn Vasilj in der zweiten Hälfte ein bisschen mehr zu tun hatte, sah es nicht so aus, als könnten ihn die bis dato harmlosen Mainzer bezwingen.

Doch dann kam die 67. Spielminute. St. Pauli konnte einen Freistoß zunächst noch klären, ehe über einige Stationen Nadim Amiri (28) an den Ball gelangte. Der fünffache deutsche Nationalspieler zog aus rund 30 Metern ab. "Es war ein Flatterball, der war nicht einfach", gab Johannes Eggestein (26) zu.

Der Schuss kam zwar relativ zentral auf das FCSP-Gehäuse, doch Vasilj ließ den Ball abprallen, 05-Joker Jae-sung Lee (32) staubte ab. "Beim ersten Gegentor will ich den Ball fangen, vielleicht wäre zur Seite abwehren die bessere Option gewesen", erklärte der Unglücksrabe zum 0:1.