Vasilj patzt schwer! Torwart-Bock leitet St. Paulis Niederlage in Mainz ein

So kamen die Hausherren erst nach 37 Minuten durch Anthony Caci zum ersten Abschluss, der aber genau in den Armen von FCSP-Fänger Nikola Vasilj landete. St. Pauli bot im ersten Durchgang eine gute Leistung, belohnte sich aber nicht.

St. Paulis gesperrter Trainer Alexander Blessin, der in der Mewa Arena neben Video-Analyst Sami Pierau Platz nahm, überraschte erneut mit Siebe Van der Heyden in der Startelf. Der Belgier rückte links in die Dreierkette, wodurch Hauke Wahl den Posten im Zentrum übernahm und Eric Smith ins Mittelfeld vorrückte.

Nikola Vasilj patzte schwer. Jae-sung Lee war der Nutznießer und staubte ab. © WITTERS

Kurz nach Wiederanpfiff arbeitete Dominik Kohr, der am Samstag sein 300. Bundesliga-Spiel absolvierte, weiter an seinem Rüpel-Image. Der Verteidiger sah seine zehnte Gelbe Karte der Saison und fehlt den 05ern damit bei RB Leipzig. Es war Nummer 98 in seiner Karriere, auf Rang zwei liegend ist nur noch Stefan Effenberg vor ihm (114). Zudem war es die sechste Spielzeit, in der Kohr zehn oder mehr Gelbe Karten sah. Damit zog er mit Rekordhalter Bernd Hollerbach gleich.

St. Pauli ließ offensiv weiterhin den letzten Punch vermissen, Mainz fiel gegen die starke Defensive aber auch nichts ein. Und so war es ein Torwartfehler, der die Niederlage der Gäste einleitete.

Nadiem Amiri knallte das Leder einfach mal aus 30 Metern aufs Tor, Vasilj sah unglücklich aus und ließ den Schuss abprallen. Jae-sung Lee staubte zur Führung ab - was für ein Fehler!

Mit der Führung im Rücken wurde Mainz immer druckvoller, hatte Chancen auf das 2:0. Auf der Gegenseite vergaben Jackson Irvine (77.) und Johannes Eggestein (82.) den Ausgleich. Im Endeffekt war St. Pauli aber zu harmlos, um am Ende einen Punkt oder mehr mitzunehmen. In der Nachspielzeit sorgte Paul Nebel mit einem Konter für die Entscheidung (90.+5).

So blieb es bei der Niederlage und der Negativserie der Kiezkicker. Geraten sie in Rückstand, verlieren sie auch die Partie.