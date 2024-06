FC St. Pauli nach Hürzeler-Abgang auf Trainersuche: Dieser Wechsel ist vom Tisch!

Hamburg - Am Spielfeldrand im Millerntor wird man ihn nicht wohl sehen: Christian Eichner (41), der zuletzt als Trainerkandidat für den FC St. Pauli hoch gehandelt wurde, bleibt dem KSC offenbar auch in der kommenden Saison treu.

Christian Eichner (41) bleibt dem KSC treu und schlägt einen Wechsel zum Bundesligisten FC St. Pauli aus. © David Inderlied/dpa

Nun scheint es endgültig klar: Der Cheftrainer der Badener wird nicht der Nachfolger von Ex Kiezcoach Fabian Hürzeler (31), der sich nach einer überaus erfolgreichen Saison bei St. Pauli umentschieden hatte und sich erst vor wenigen Tagen in die Premier League verabschiedete.

Eichner, der vertraglich sowieso noch bis 2025 gebunden gewesen ist, wird den KSC und damit die 2. Bundesliga wohl also nicht verlassen.

Bereits am Donnerstag berichteten die Badischen Neuesten Nachrichten über das Ende der Hängepartie, nachdem Eichners Berater Ronny Zeller das Treuebekenntnis des 41-Jährigen dem Blatt gegenüber bestätigt hatte.

Trotz des tagelangen Hin und Hers um den 41-Jährigen habe sich der FC St. Pauli sowieso noch nicht final auf Eichner als Wunschnachfolger festgelegt, schreibt das Sportmagazin Kicker am Freitag.

Eichners Ausstiegsklausel beim KSC wäre zudem am vergangenen Wochenende ausgelaufen, wodurch eine Ablöse indessen frei verhandelbar gewesen wäre. Ein konkretes Angebot haben die Verantwortlichen des Kiezklubs demnach weder an ihn noch an den Verein abgegeben.



Sportchef des FC St. Pauli, Andreas Bornemann (52), setzt in Sachen Trainerfragen bekanntermaßen auf Gründlichkeitz6 statt Schnelligkeit. Der KSC-Coach hingegen hätte eine klare Deadline gesetzt.