FC St. Pauli nach KSC-Pleite gefrustet: "Müssen uns an die eigene Nase packen"

Karlsruhe - Der Frust war groß! Trotz guter Leistung hat der FC St. Pauli am Samstagabend das rassige Spitzenspiel beim Karlsruher SC mit 1:2 (1:1) verloren. Trainer Fabian Hürzeler (31) musste sich nach der Partie ein wenig zusammenreißen.

St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler (31) war vor allem mit der Anfangsphase seiner Mannschaft unzufrieden. © Uli Deck/dpa

Die Begegnung im ausverkauften BBBank Wildpark startete für die Kiezkicker denkbar schlecht. In der zweiten Minute ging der KSC bereits in Führung. "Als Torwart ist es immer besser, den Ball zur Seite abzuwehren, aber manchmal ist es schwierig", erklärte Torwart Nikola Vasilj (28), der zunächst einen Gondorf-Kopfball noch parieren konnte, den Ball aber so Marcel Franke (31) auflegte, der nur noch einschieben brauchte.

Trainer Fabian Hürzeler (31) ärgerte sich weniger über das frühe Gegentor, sondern vielmehr über das Zustandekommen des Eckballs. "Wir haben vorne nicht gut gepresst, verteidigen den Eckball nicht gut", zeigte er sich genervt. Mit der folgenden Reaktion seiner Mannschaft konnte er dann schon mehr leben.

Zwar blieben die großen Chancen bis auf einen Lattenschuss von Manolis Saliakas (27, 12. Minute) aus, doch der Tabellenführer übernahm mehr und mehr die Spielkontrolle. "Wir waren sehr dominant", war Hürzeler schon ein wenig besser auf die Leistung der Kiezkicker zu sprechen.

Als Kapitän Jackson Irvine (31) in der 37. Minute den Ausgleich besorgte, war die Welt fast schon wieder in Ordnung. St. Pauli nahm den Schwung mit in die Kabine und auch wieder hinaus. "Nach der Pause haben wir ein ganz anderes Gesicht gezeigt", fand Marcel Hartel (28). Und damit hatte er recht.