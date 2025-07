St. Paulis Trainingslager-Resüme: Kiezkicker zocken nicht nur auf dem Rasen zusammen

Auch Blessin, der häufig gefühlt 24/7 arbeitet, will sich mal ausruhen - wenn auch nur kurz. "Ich will dann mal versuchen, eine Stunde zu relaxen. Das war jetzt ein Termin auf dem nächsten. Das war schon ein hoher Anschlag."

Auf dem Weg ist die Mannschaft inzwischen auch zurück nach Hamburg . Zufälligerweise wurden Spieler und Co. am gestrigen Samstagabend ganz traditionell mit einem Umzug einer einheimischen Blaskapelle verabschiedet.

"Da muss schon noch was kommen, gerade im konditionellen Aspekt müssen wir eine Schippe drauflegen", so seine inzwischen schon traditionell zunächst kritische Betrachtung der Gesamtentwicklung des Teams in den vergangenen Tagen in Flachau.

Ein Team: Nicht nur auf dem Rasen verstehen sich die Kiezkicker gut. © Alice Nägle/TAG24

Zufrieden fährt auch Österreicher David Nemeth (24) aus dem Trainingslager in seiner Heimat zurück in seine Wahlheimat. "Es war sehr gut, wir haben uns alle näher kennengelernt, wir wissen jetzt auch voneinander die Stärken und wie wir die am besten einsetzen."

Um eine gute Teamchemie herzustellen, hätten die Boys in Brown während der Zeit südlich von Salzburg auch einen Teamabend gemacht, bei dem gezockt und gequatscht wurde. "Das fand ich richtig geil. Da muss auch nicht immer zwingend der Trainer dabei sein und seinen Senf dazugeben", berichtete Blessin, der viel Wert darauflegt, dass sein Team auch neben dem Fußballplatz als Einheit auftritt.

Gut integriert hätten sich demnach auch die zahlreichen Neuzugänge des Hamburger Klubs. Sportlich freut sich Blessin besonders über sein "Rundumpaket" Joel Chima Fujita (23).

"Das ist einer, der die Ruhe am Ball hat. Der den Ball auch sehr gut beschützt und Zweikämpfe gewinnt, der ein Balldieb ist und da schnell erkennt, wo gefährliche Brandherde sind. Er fordert überall den Ball und versteckt sich nicht", erkannte Blessin vor allem in den beiden Testspielen deutlich.

Verstecken wird sich der ein oder andere Kicker die nächsten zwei Tage sicherlich in seinem Hamburger Zuhause, um die sportliche und soziale Intensität der vergangenen zehn Tage auszukurieren, bevor sie am Mittwoch in ähnlicher Konstellation für das erste Training in der Hansestadt aufmarschieren.