FC St. Pauli: Neuzugang Wagner nimmt Trainerwechsel gelassen hin

Hamburg - Vom Schwarzwald in den hohen Norden! Robert Wagner (20) musste sich nach seinem Wechsel vom SC Freiburg zum FC St. Pauli ein wenig umstellen. Nicht nur die Größe und das Wetter sind anders als in Freiburg, auch der Trainer ist ein anderer geworden.

Robert Wagner (20) hat sich beim FC St. Pauli gut eingelebt. © Witters/LeonieHorky

Während seines Urlaubes auf Sansibar dürfte der 20-Jährige nicht schlecht gestaunt haben, als er die Nachricht las, dass Fabian Hürzeler (31) die Kiezkicker verlassen wird. Schließlich hatte er Wagner vom Wechsel ans Millerntor überzeugt.

"Er war schon Teil meiner Entscheidung", gab der Mittelfeldspieler am Mittwoch in einer Presserunde zwischen den Trainingseinheiten zu. "Aber es ist auch Teil des Profigeschäfts, dass ein Trainer geht und ein neuer kommt. Wir sind Profis genug, um die neue Aufgabe anzunehmen."

Daher habe er sich keinen großen Kopf über den Trainerwechsel gemacht und viel lieber den Urlaub auf der paradiesischen Insel genossen.

Seit ein paar Tagen ist er nun in Hamburg bei seinem neuen Verein. "Es ist alles größer als in Freiburg und in Fürth", sagte er zu seinem ersten Eindruck von der Hansestadt. "Da muss ich auch erst einmal drauf klarkommen." Dennoch hat er sich gut eingelebt. "Auch das Wetter ist neu für mich, hier hat man alle vier Jahreszeiten an einem Tag", fügte er hinzu.