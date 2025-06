FC St. Pauli: Pokal-Termin fix, Testspiel gegen dänischen Erstligisten

Alles in Kürze

Die Vorbereitung des FC St. Pauli nimmt weiter Konturen an. © Gregor Fischer/dpa

Nach den Testspielen gegen den Landesligisten GW Firrel (6. Juli, 16 Uhr) und den Regionalligisten SV Drochtersen/Assel (12. Juli/15 Uhr) kommt es für die Kiezkicker am 15. Juli zum ersten Gradmesser.

Gegner ist der dänische Erstligist Silkeborg IF, der in der vergangenen Saison zunächst den siebten Tabellenplatz belegt hatte und somit in die Abstiegsrunde musste. Dort belegte das Team von Trainer Kent Nielsen (63) den ersten Rang.

Anpfiff im Uwe-Seeler-Sportpark von Malente ist 16 Uhr.

Zudem gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch die genauen Ansetzungen der ersten Pokalrunde bekannt. Das Derby gegen den Regionallligisten Eintracht Norderstedt finden am Samstag, 16. August, um 15.30 Uhr statt.