FC St. Pauli: Saliakas fällt wochenlang aus, Hoffnung bei Guilavogui

Manolis Saliakas (28, 2.v.r.) wird dem FC St. Pauli wochenlang fehlen.

Wie der Verein am Montag mitteilte, hat sich Saliakas am Samstag beim 1:1-Unentschieden gegen den FC Augsburg eine muskuläre Verletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Der Grieche war in der 80. Minute ausgewechselt und nach Spielende gestützt von den Betreuern in die Kabine gebracht worden.

Wann der Rechtsverteidiger wieder zur Verfügung stehen wird, ist noch unklar. Er wird aber definitiv gegen RB Leipzig, den SC Freiburg und wohl auch gegen Mainz 05 fehlen.

Anders sieht es hingegen bei Guilavogui aus. Der Angreifer hatte bereits Probleme mit seinem Sprunggelenk, die nach einem Tritt nach einer Stunde Spielzeit verschärft worden waren.