FC St. Pauli schmeißt als erster deutscher Verein Berater im Nachwuchs raus

Nachwuchsspieler Eric da Silva Moreira (17, r.) gilt als größtes Talent beim FC St. Pauli. Er muss künftig ohne Berater an den Verhandlungstisch.

Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, wird künftig im Nachwuchsbereich auf die Zusammenarbeit mit Beratern, Agenturen und kommerziellen Individual-Trainern verzichtet.

"Der Verein positioniert sich damit gegen die Kapitalisierung des Jugendfußballs und will den partnerschaftlichen Dialog mit Spielern und deren Umfeld stärken", erklärte NLZ-Chef Benjamin Liedtke (36) in der entsprechenden Mitteilung. Die Regelung gelte von nun an für minderjährige Spieler.

Im Nachwuchsleistungszentrum werden die Kicker von morgen von der U12 bis zur U19 trainiert und sollen auf Sicht an den Leistungsfußball herangeführt werden.

Der Kampf um die Talente ist allerdings hart. "Wir setzen auf den partnerschaftlichen Dialog mit den Spielern und deren Familien und persönlichem Umfeld", sagte Liedtke.

Und dieser Dialog soll nun wieder mehr zum Tragen kommen. Denn viele minderjährige Talente und ihre Eltern werden von Beratern vertreten, die nicht immer nur das Beste wollen, sondern auf ihren eigenen Profit aus sind. Daher wird es für Vereine wie den FC St. Pauli immer schwieriger, seine Top-Talente zu halten. Denn die großen Vereine liefern sich einen erbitterten Kampf um die Stars von morgen.