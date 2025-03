FC St. Pauli: Siebe Van der Heyden bricht den Bann, doch dann packt er zu

Hamburg - Er hätte der Held des Tages werden können! Mit seinem Premieren-Tor beim 1:1 in Wolfsburg beendete Siebe Van der Heyden (26) zwar die 471 Tage andauernde Torlos-Serie des FC St. Pauli , doch wenig später verursachte er einen Elfmeter, der zum Ausgleich führte.

Siebe Van der Heyden (26, vorne) erzielte die Führung für den FC St. Pauli. © Swen Pförtner/dpa

Lange wollte der belgische Abwehrspieler gar nicht über sein erst fünftes Profi-Tor sprechen, vielmehr ärgerte er sich über die zwei verlorenen Punkte: "Ehrlich gesagt denke ich gar nicht so sehr über das Tor nach, sondern eher über die zwei Punkte, die wir verloren haben. Wir alle hatten das Gefühl, dass wir das Spiel eigentlich hätten gewinnen müssen."

Er freute sich aber, wie sein Trainer Alexander Blessin (51) auch, dass eine einstudierte Variante den ersten Treffer nach einer Ecke mit sich führte. "Wir trainieren jede Woche diese Standardsituationen und es ist schön, dass es jetzt auch mal im Spiel geklappt hat", erklärte Van der Heyden.

Dass St. Pauli am Ende die Partie in Wolfsburg nicht gewann, lag dann leider auch ein wenig an dem 26-Jährigen. Denn nach einem Zweikampf mit Jakub Kaminski (22) entschied Schiedsrichter Robert Hartmann (45) auf Elfmeter.

"Ich kann die Entscheidung nicht nachvollziehen", sagte Van der Heyden deutlich. "Ich habe ihn gehalten, aber nur leicht. Ich habe ihn dann losgelassen und als er merkt, er kommt nicht mehr an den Ball, lässt er sich fallen."