Van der Heyden erst der Held, dann der Depp! St. Pauli schießt mal wieder ein Tor

Wolfsburg - Was ist der Punkt wert? Der FC St. Pauli hat nach vier Niederlagen am Stück beim VfL Wolfsburg endlich mal wieder einen Zähler geholt. Und nicht nur das: Beim 1:1 schossen die Kiezkicker auch erstmals seit 471 Minuten wieder ein Tor.

Der FC St. Pauli um Philipp Treu (24) verwickelte die Wolfsburger immer wieder in Zweikämpfe. © Swen Pförtner/dpa

St. Paulis Trainer Alexander Blessin hatte vor der Partie eine Überraschung angekündigt und so kam es auch. Johannes Eggestein saß auf der Bank, für ihn rückte Danel Sinani in die Startelf.

Die Kiezkicker agierten damit in der Offensive flexibler und kamen trotz der vier Niederlagen in Folge gut in die Partie. Die Anfangsphase gehörte klar den Gästen, die vor allem defensiv sehr stabil standen.

Erst nach einer guten Viertelstunde sorgte Mattias Svanberg mit einem Schuss ans Außennetz für Gefahr. Danach entwickelte sich zwischen beiden Teams eine Partie auf Augenhöhe, die nach und nach immer mehr auf die Seite der Wolfsburger kippte.

Doch dann war es St. Pauli, das erstmals seit 471 Minuten wieder traf. Eine Sinani-Ecke köpfte Kapitän Jackson Irvine quer zum Tor, sodass Siebe Van der Heyden die Kugel nur noch über die Linie drücken musste. Es war das erste Tor nach einer Ecke für die Kiezkicker in dieser Saison - im 97. Anlauf!