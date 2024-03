Muskelverletzung! Pauli-Stürmer Zoller fällt aus

Wann Simon Zoller (32) wieder auf dem Platz stehen wird, teilte sein Verein nicht mit. © David Inderlied/dpa

Der 32-Jährige habe sich in der vergangenen Woche im Training am linken Oberschenkel verletzt, teilte der Verein am heutigen Dienstagvormittag mit.

Die Diagnose: "Eine medizinische Untersuchung ergab nun eine strukturelle Muskelverletzung."

Wie lange der erfahrene Stürmer ausfallen wird, ist nicht bekannt.