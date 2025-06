St. Pauli holte ihn für 500.000 Euro: Jetzt kehrt er für Millionensumme zum Ex-Klub zurück

Hamburg/Freiburg - Das ist bitter! Der FC St. Pauli hat einen weiteren Leistungsträger verloren. Philipp Treu (24) kehrt nach zwei Jahren am Millerntor zurück zum SC Freiburg . Für die Kiezkicker lohnt sich der Deal allerdings.

Alles in Kürze

In Freiburg hat der 24-Jährige die Chance auf einen Stammplatz und die Möglichkeit in der Europa League zu spielen.

"Ich glaube, ich habe mich auf St. Pauli sehr gut weiterentwickeln können und mein erstes Bundesligajahr auf einem guten Level gespielt, jetzt möchte ich mit Freiburg auf die nächste Ebene gehen", erklärte Treu den Wechsel in einer Mitteilung.

Beide Vereine bestätigten am Montag den Transfer, der sich bereits in den vergangenen Tagen angebahnt hatte. Zwar vereinbarten sie Stillschweigen über die Ablösesumme, diese soll aber zwischen fünf und sechs Millionen Euro liegen, womit Treu zum Rekordträger von St. Pauli wird.

Für St. Pauli absolvierte er insgesamt 65 Partien, 33 davon in der ersten Liga, erzielte einen Treffer und bereitete drei weitere vor. Er beeindruckte vor allem mit seiner Konstanz und seiner Laufstärke, mit der er ligaweit die Nummer vier war.

Am zehnten Spieltag der neuen Spielzeit wird es in Freiburg zum Wiedersehen kommen, am 27. Spieltag Mitte März 2026 kehrt er dann zurück ans Millerntor, wo er mit offenen Armen empfangen werden dürfte.