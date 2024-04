FC St. Pauli: Trainer Hürzeler kann personell aufatmen - "Sieht ein wenig entspannter aus"

Hamburg - Fabian Hürzeler (31) kann ein wenig aufatmen! Vor dem Heimspiel gegen den SV Elversberg am Sonntag (13.30 Uhr) hat sich die Personalsituation beim FC St. Pauli ein wenig entspannt.

Nach ihren Gelbsperren kann Hürzeler wieder auf Stratege Eric Smith (27) und Außenbahnspieler Connor Metcalfe (24) setzen. Während bei Letzterem noch unklar ist, ob er auch gleich wieder in der Startelf stehen wird, stellt sich diese Frage bei Smith nicht.

Winter-Neuzugang Erik Ahlstrand (22, r.) dreht gemeinsam mit Simon Zoller (32, M.) und Athletiktrainer Frederic Bokelmann seine Runden. © IMAGO / Oliver Ruhnke

Bei beiden sei derzeit noch völlig unklar, wann sie wieder zurückkommen werden. Sowohl Ahlers (26) als auch Boukhalfa (24) spielen bei St. Pauli aber nur eine untergeordnete Rolle.

Gleiches gilt bislang auch für Wintertransfer Erik Ahlstrand (22). Der Schwede hatte sich Anfang März in der U23 eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen. Mittlerweile steht aber auch er wieder auf dem Platz.

"Einen Zeitplan haben wir bei ihm nicht", erklärte Hürzeler. "Wir vergleichen die Situation von ihm mit der von Elias Saad, als er zu uns kam. Wir werden ihn reinwerfen, wenn er bereit ist. Davor müssen wir ihn aber körperlich, mental und spielerisch auf die zweite Liga vorbereiten, sonst wird er aufgefressen."

Generell habe der 31-Jährige Ahlstrand als einen sehr lernwilligen und fleißigen Spieler kennengelernt, der während seines Ausfalls an "seinen Themen", die er hatte, gearbeitet habe. Ob er in dieser Saison also noch sein Debüt für die Profis geben wird, bleibt abzuwarten.