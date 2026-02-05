FC St. Pauli trennt sich von Geschäftsleiter! Das steckt dahinter

Hamburg - Wilken Engelbracht (52) wird den FC St. Pauli zum Saisonende verlassen. Das gab der Club bekannt.

Der kaufmännische Chef des Kiezclubs, Wilken Engelbracht (52), will sich beruflich neu orientieren. Am Saisonende ist deshalb Schluss. (Archivfoto) © Gregor Fischer/dpa

Demnach habe der 52-Jährige dem Präsidium seinen Wunsch geäußert, sich beruflich neu zu orientieren. Der Verein wird die Führungsebene nun weiterentwickeln und demokratisch legitimierte Gremien im operativen Geschäft stärker verankern.

Die bisherigen Aufgaben der Kaufmännischen Geschäftsleitung werden daher neu verortet. Die relevanten Bereiche berichten zukünftig direkt an das Präsidium. Ziel sind klarere Zuständigkeiten, kürzere Entscheidungswege und eine stärkere demokratische Legitimation der Entscheidungen.

Engelbracht war seit November 2023 im Amt. In seiner Zeit konnte der FC St. Pauli nachhaltig positive Ergebnisse erwirtschaften und im abgelaufenen Geschäftsjahr erstmalig über 100 Millionen Euro Umsatz erzielen.