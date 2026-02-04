FC St. Pauli ärgert sich mal wieder über zu einfache Gegentore: "Darf nicht passieren"

Leverkusen - Jetzt gilt die volle Konzentration der Bundesliga! Nach der 0:3-Niederlage im DFB-Pokal -Viertelfinale bei Bayer 04 Leverkusen kann sich der FC St. Pauli ganz dem Kampf um den Klassenerhalt widmen. Gegen die Werkself war aber durchaus mehr drin.

St. Paulis Trainer Alexander Blessin (52) sah eine starke erste Hälfte seiner Mannschaft, ärgerte sich aber über die zu einfachen Gegentore. © IMAGO / DeFodi Images

Es zieht sich mittlerweile wie ein roter Faden durch die Saison der Kiezkicker. Gerade gegen die Topteams der Liga liefert die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin (52) gute Spiele ab, belohnt sich am Ende aber nicht dafür. So auch am Dienstagabend.

"Wir haben in der ersten Halbzeit ein hervorragendes Spiel gemacht", erklärte Blessin. "Wir haben richtig geile Ballgewinne gehabt, Leverkusen wusste gar nicht, wo sie spielen sollten und sind gar nicht in die Tiefe gekommen. Da waren wir richtig griffig."

Leider konnte seine Mannschaft die Balleroberungen nicht ausnutzen, zu oft wurde die falsche Entscheidung getroffen oder zu ungenau gespielt. Ein langer Ball stellte die Partie in der 32. Minute fast schon auf den Kopf. "Da arbeiten wir nicht richtig nach", ärgerte sich der 52-Jährige. Aus einer Halbchance heraus erzielte Martin Terrier (28) die Führung für die Werkself. "Wir stehen zu fünft da und gucken nur zu. Das darf nicht passieren."

Im Anschluss hatte St. Pauli durch Martijn Kaars (26) sogar noch die Chance zum Ausgleich, doch der Niederländer jagte den Ball aus wenigen Metern über den Querbalken. Und das war eben auch der Unterschied in den ersten 45 Minuten - Leverkusen machte aus Nichts ein Tor, die Kiezkicker aus viel keines.