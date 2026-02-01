FC St. Pauli und die Frage nach der (fehlenden) Qualität im Angriff

Hamburg - Es war ein herber Rückschlag! Der FC St. Pauli hatte bei der unnötigen 1:2-Niederlage am Samstag beim FC Augsburg genug Chancen für einen Sieg, doch wieder einmal mangelte es an der Effektivität. Die Profis selbst sahen es unterschiedlich.

St.-Pauli-Keeper Nikola Vasilj (30) ärgerte sich über die mangelhafte Chancenverwertung. © WITTERS

16 Torschüsse, ein XG-Wert von 3,29, aber nur ein Tor. Am Samstag wurde wieder einmal das große Problem der Kiezkicker deutlich. Beste Chancen, wie beispielsweise die von Danel Sinani (14. Minute) oder Mathias Rasmussen (72.), wurden leichtfertig vergeben.

Wie es besser geht, zeigte eindrucksvoll der Gegner. Augsburg gab insgesamt drei Schüsse weniger ab und hatte nur einen XG-Wert von 1,43, dennoch gelangen dem FC zwei Treffer erzielt von Michael Gregoritsch (31).

"Es ist heute sehr schmerzhaft, insbesondere nach diesen Chancen, die wir hatten", erklärte Keeper Nikola Vasilj (30), der bei beiden Gegentreffer keine wirkliche Chance hatte. "Es liegt auch an deren Qualität, diese zwei Tore zu machen. Sie haben ihre Chancen genutzt, wir nicht."

Diese zeigten die Kiezkicker am Samstag eben nicht - mal wieder. Ist es also eine Frage der fehlenden Qualität? "Vielleicht ist es das. Wir sagen ständig, dass unglücklich ist. Am Ende ist es natürlich auch Qualität", gab Vasilj zu, der aber anmerkte, "wir haben viele junge, neue Spieler. Wir wollen und werden weiter als Team wachsen."