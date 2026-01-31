Strittiger Elfer hilft St. Pauli nicht: Gregoritsch trifft doppelt gegen Ex-Klub

Augsburg - War das bitter! Der FC St. Pauli war beim FC Augsburg die klar bessere Mannschaft, verlor nach Führung am Ende aber mit 1:2 (1:1). Im Mittelpunkt standen eine strittige Elfmeter-Entscheidung und Ex-Kiezkicker Michael Gregoritsch.

Strittige Szene! Marius Wolf (l) spielte erst den Ball, traf dann aber Manolis Saliakas mit offener Sohle - Elfmeter. © IMAGO / MIS

Die Befürchtungen vor der Partie waren groß, dass es kein Leckerbissen werden würde, doch beide Mannschaften zeigten zumindest im ersten Durchgang das genaue Gegenteil - eine unterhaltsame Partie.

St. Pauli war zunächst zielstrebiger unterwegs und hätte nach 14 Minuten in Führung gehen müssen. Nach einem Querpass von Ricky-Jade Jones scheiterte Danel Sinani aus wenigen Metern per Direktabnahme an FCA-Keeper Finn Dahmen. Fast im direkten Gegenzug scheiterte Alexis Claude-Maurice völlig freistehend am Pfosten.

Plötzlich war Musik in der Partie. Vor allem die Kiezkicker waren heiß, gewannen zwischenzeitlich 70 Prozent der Zweikämpfe. Was fehlte, war lediglich die Führung, Jones' Versuch konnte noch vor der Linie geklärt werden (28.).

Nach einer halben Stunde rückte dann plötzlich Schiedsricher Sascha Stegemann in den Mittelpunkt. FCA-Akteur Marius Wolf spielte im eigenen Strafraum erst den Ball, traf dann aber mit gestrecktem Bein und offener Sohle Manolis Saliakas - Elfmeter! Eine schwierige, aber nachvollziehbare Entscheidung.

Danel Sinani war es egal. Er schnappte sich die Kugel und jagte sie mit Glück ins Tor, Dahmen war noch dran.

Die Führung hielt aber nur zehn Minuten. Ausgerechnet der Ex-St.-Paulianer Michael Gregoritsch traf einer Ecke per Kopf (41.). Ärgerlich für die Gäste, die klar mehr vom Spiel hatten.