St.-Pauli-Trainer wirft Mannschaft "Schlafmützigkeit" vor: "Richtig schlecht verteidigt"

Hamburg - Immer wieder dieselbe Leier! Gut gespielt, Lob vom Gegner erhalten, aber keine Punkte geholt - der FC St. Pauli hat sich für eine gute Leistung beim FC Augsburg nicht belohnt und mit 1:2 (1:1) verloren. Trainer Alexander Blessin (52) ging nach der Partie hart mit seinen Profis ins Gericht.

St. Paulis Trainer Alexander Blessin (52) war nach der Partie bedient und ärgerte sich maßlos über die beiden Gegentore. © Harry Langer/dpa

In der vergangenen Saison hatten sich die Kiezkicker vom FCA in der WWK-Arena noch den Schneid abkaufen lassen, davon war am Samstag wenig zu sehen. Mit zwischenzeitlich einer gewonnenen Zweikampfquote von 70 Prozent waren sie es, die aggressiv und konsequent zu Werke gingen.

Nach einem sehr guten Beginn, in dem zweimal die Führung leichtfertig vergeben worden war, sorgte Danel Sinani (28) vom Punkt aus für das 1:0. "Ich finde gar nicht unverdient", urteilte Blessin. Doch nur wenige Minuten später war seine gute Laune schon wieder dahin.

Neben der schwachen Chancenauswertung - St. Pauli hatte einen XG-Wert von über drei - nannte der 52-Jährige auch die "Schlafmützigkeit" seiner Mannschaft als Grund für die Niederlage, vor allem bei den Gegentoren.

Vor dem Ausgleich pennte St. Pauli bei einem Einwurf, aus dem schließlich ein Eckball folgte. "Den wir auch wieder richtig schlecht verteidigen", ärgerte sich Blessin. Michael Gregoritsch (31) setzte sich viel zu einfach gegen Eric Smith (29) durch und konnte im Stehen einköpfen. "Das ist zu wenig, das müssen wir besser machen", forderte er.

Schon zuvor ließ sich sein Team vom schnellen Reagieren des FCA überrumpeln. Torwart Finn Dahmen (27) hatte das Spiel schnell gemacht und plötzlich stand Alexis Claude-Maurice (27) völlig frei vor dem Kasten, scheiterte aber am Pfosten.