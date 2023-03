St. Pauli verlängert Vertrag mit Schlussmann Sascha Burchert

Vor seinem Wechsel zu St. Pauli stand Burchert jahrelang bei der SpVgg Greuther Fürth unter Vertrag, für die er 124 Partien in der zweiten und 14 in der ersten Bundesliga absolviert hatte. Seine ersten Profi-Einsätze bestritt der Torwart für Hertha BSC Berlin, für die er nicht nur in der Bundesliga und im DFB-Pokal Erfahrung sammeln konnte, sondern auch in der Europa League.