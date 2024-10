St. Paulis Abwehrspieler Wahl nach BVB-Pleite gefrustet: "Am Ende geht es um Punkte"

Abwehrspieler Hauke Wahl (30) ärgerte sich über die Niederlage, sah aber viel Positives. © WITTERS

Zu dicht waren die Kiezkicker in den 90 Minuten zuvor am Punktgewinn gewesen. Wäre da nicht in der 83. Minute das 2:1 durch BVB-Stürmer Serhou Guirassy gewesen. Entsprechend war auch seine Gefühlslage nach der Partie gewesen.

"Stolz wäre ich über einen Punkt gewesen", gab Wahl zu. "Auf der Leistung können wir aber aufbauen. Wir haben gegen den Ball ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht." Trotz der individuellen Qualität der Dortmunder hatte es St. Pauli geschafft, nur wenig zuzulassen.

"Man kann nicht alles über 90 Minuten verteidigen, aber wir haben es immer geschafft, einen Fuß davor zu kriegen oder Niko hat gut gehalten", erklärte der 30-Jährige. Offensiv hingegen konnten die Kiezkicker immer wieder Nadelstiche setzen.

Am Ende reichte es aber nicht, der BVB gewann mit 2:1 - beide Tore fielen nach Flanken. "Beim ersten Gegentor sind wir zu weit weg", befand Wahl. "Wir sind da nicht mehr in die Räume gekommen, die Wege sind zu weit geworden."