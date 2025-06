FC St. Pauli verpflichtet Champions-League-Star

Mit Mathias Pereira Lage (28) präsentierte Sportchef Andreas Bornemann (53) seinen fünften Neuzugang. © FC St. Pauli

Der flexible Offensivspieler, der sowohl die französische als auch die portugiesische Staatsbürgerschaft innehat, kommt ablösefrei und zeigte sich zuletzt in seiner persönlichen Bestform.

In 29 Ligue 1-Partien erzielte der Flügelspieler in der vergangenen Saison zwei Tore und bereitete sieben Treffer vor. In der Königsklasse lief der 28-Jährige neunmal auf und kam auf einen Treffer.

"Mathias hat sehr viel Erfahrung auf nationalem und europäischen Topniveau gesammelt und entspricht mit seinen Fähigkeiten genau dem von uns gesuchten Profil für mehrere Offensivpositionen. Dank seiner Vielseitigkeit verschafft uns seine Verpflichtung noch einmal deutlich mehr Möglichkeiten. Es freut uns deshalb besonders, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten", so Sportchef Andreas Bornemann auf der Vereins-Website über seine fünfte Verpflichtung in diesem Sommer.

Auch Cheftrainer Alexander Blessin lobt den 28-Jährigen in höchsten Tönen.

"Dynamik, technische Fähigkeiten, Tempo: Mathias verfügt über alles, was wir uns von einem Offensivspieler wünschen. Dazu kommen eine clevere und mannschaftsdienliche Spielweise, gute Standards sowie die Bereitschaft, auch in der Defensive zu arbeiten und weite Wege zu gehen. Da er schon einiges im Fußball erlebt hat, wird er sicher keine lange Anlaufzeit bei uns benötigen“, meint der 52-Jährige.