Wenn er trifft, kann der Gegner einpacken! St.-Pauli-Stürmer mit irrer Serie

Hamburg - Was für irre Statistik! Mit seinem Treffer zum 1:0 hatte Oladapo Afolayan (27) den FC St. Pauli bei der TSG 1899 Hoffenheim nicht nur in Führung gebracht, sondern eigentlich auch schon den späteren 2:0-Sieg eingetütet.

Oladapo Afolayan (27, M.) ist für den FC St. Pauli so etwas wie der Siegbringer. © Imago / Jan Huebner

Denn wann immer der 27 Jahre alte Engländer seit seiner Ankunft im Januar 2022 für die Kiezkicker getroffen hat, gewann das Team auch. Mittlerweile ist seine Serie im braun-weißen Dress auf 13 Partien, in denen er 15 Tore schoss, angewachsen.

"Ich habe gehört, der Lauf geht sogar noch weiter zurück als St. Pauli", sagte Afolayan selbst. "Mein Vater hat mir erzählt, dass es schon um die 30 Spiele sind, in denen ich getroffen habe und wir dann gewonnen haben. Also treffe ich hoffentlich weiter, damit wir weiter gewinnen können."

Ein Blick in seine Statistik zeigt: Seit genau drei Jahren hat Afolayan jedes Spiel mit seiner Mannschaft gewonnen, wenn er getroffen hat. Zu den 13 Erfolgen mit St. Pauli kommen noch zwölf weitere mit den Bolton Wanderers - macht in Summe also 25 Partien!

Obendrauf kommen noch zehn weitere Partien, in denen er traf und sein Team nicht verlor (33 Siege und zwei Remis). Das letzte Spiel, was Afolayan verlor, als er netzte, war am 23. Oktober 2021 gegen den FC Gillingham.