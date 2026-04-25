FC St. Pauli will Heidenheim in die zweite Liga schießen, Eric Smith aber nur auf der Bank

Heidenheim - Jeder weiß, was die Stunde geschlagen hat! Das Bundesliga -Duell am Samstag (15.30 Uhr) zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem FC St. Pauli hat eine ganz besondere Bedeutung. Während Heidenheim nach dem letzten Strohhalm greift, will St. Pauli einen direkten Konkurrenten abschütteln und in die zweite Liga schießen.

Behält St. Pauli am Samstag mit Karol Mets (32, hinten) die Oberhand, steht der 1. FC Heidenheim als erster Absteiger fest. © Marcus Brandt/dpa

Vor dem 31. Spieltag trennen beide Vereine sieben Zähler. Mit einem Sieg könnte Heidenheim also noch einmal an St. Pauli heranrücken. "Jeder kennt die Tabelle", machte FCH-Trainer Frank Schmidt (52) deutlich, der den Ballast in seinem Team spürt.

Nachdem sein Team vor Wochen in Bremen verloren hatte, gab sich das Urgestein schon geschlagen und gab zu, dass der Abstieg so gut wie feststehe. Doch genau diese Aussage scheint den Letzten noch einmal angespornt zu haben. "Sie spielen seitdem wieder Frank-Schmidt-Fußball", betonte FCSP-Coach Alexander Blessin (52). "Mit viel Intensität, viel Aggressivität und viel Eins-gegen-Eins-Duellen."

Die Kiezkicker rechnen auf jeden Fall mit einem Gegner, der sich nicht hängen lassen wird. "Heidenheim ist immer eklig zu bespielen, sie geben nie auf", betonte Blessin, der offen ließ, ob man am Ende All-in gehen wird.

"Wir wollen weiterhin die Möglichkeit haben, auf einen Nichtabstiegsplatz zu klettern. Dafür werden wir alles tun. Auf der anderen Seite hilft mit Blick nach unten jeder Punkt. Das ist während eines Spiels auch eine Abwägung, für die wir intern eine Lösung gefunden haben, wie wir agieren wollen."

Sein Gegenüber Schmidt will versuchen die Chance auf den Klassenerhalt bzw. die Relegation zu wahren. "Wir nehmen die Situation an. Bis zum Abpfiff der Saison sollte sich jeder Spieler in den Dienst der Mannschaft und des Vereins stellen. Es darf keine Abstriche geben."

Ein Fußball-Leckerbissen wird diese Partie gewiss nicht, dafür aber wohl eine mit viel Leidenschaft und Herzblut auf dem Rasen.