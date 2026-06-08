St. Paulis neuer Coach stellt sich vor: Dafür will er mit den Kiezkickern stehen

Hamburg - Der neue Mann am Millerntor: Marcel Rapp (47) hat sich nach seiner Verpflichtung als neuer Coach des FC St. Pauli am Montag in einer Pressekonferenz den Fragen der Medien gestellt.

St. Paulis neuer Coach Marcel Rapp (47) hat sich am Montag erstmals gegenüber den Medien geäußert. © WITTERS

Der Badener habe "sehr gute Gespräche" mit Sportchef Andreas Bornemann (54) geführt, die ihn letztlich von der Aufgabe beim Kiezklub überzeugt hätten. "Wenn man mal hier auf St. Pauli war, weiß man, dass es etwas Besonderes ist", betonte der 47-Jährige.

Nach seinem Aus bei Holstein Kiel im Februar und einer "verlängerten Sommerpause" habe er nun große Lust, die Arbeit aufzunehmen. Als Erstes stehe auf dem Programm, sich einen konkreten Überblick über den Kader zu verschaffen und die Sommer-Vorbereitung zu planen.

Unabhängig vom Personal wolle er mit seiner zukünftigen Mannschaft für "harte Arbeit und Leidenschaft" stehen. Gleichzeitig sei das Ziel, den Faktor Glück so weit wie möglich zu minimieren und es den Spielern gleichzeitig so einfach wie möglich zu machen, Tore zu schießen.

Der größte Fehler nach dem Abstieg wäre aus seiner Sicht, zu glauben, man sei noch ein Erstligist und auch so zu spielen. "Dann hat man keine Chance in der 2. Liga", unterstrich Rapp. Die Leistungsdichte im Unterhaus sei viel enger als in der Bundesliga, verdeutlichte er.