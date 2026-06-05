Offiziell: Er wird neuer Trainer beim FC St. Pauli

Hamburg - Der FC St. Pauli hat einen neuen Cheftrainer verpflichtet: Marcel Rapp (47) tritt die Nachfolge von Alexander Blessin (53) an.

Marcel Rapp (47) ist der neue Cheftrainer vom FC St. Pauli. © Daniel Bockwoldt/dpa

Wie der Verein am Freitag offiziell mitteilte, wird Rapp zukünftig bei den Braun-Weißen an der Seitenlinie stehen. Der 47-Jährige war zuletzt Trainer bei Holstein Kiel.

Knapp viereinhalb Jahre hatte Rapp das Sagen bei den Kielern, war 2024 mit dem Verein sogar überraschend in die Bundesliga aufgestiegen.

Im Gegensatz zu St. Pauli konnten die Störche die Klasse in ihrer Debütsaison aber nicht halten.

Vor seiner Zeit in Kiel war der frühere Innenverteidiger mehr als acht Jahre in verschiedenen Positionen im Nachwuchsbereich der TSG Hoffenheim aktiv. Interimsweise war er dort zwischenzeitig auch als Cheftrainer der Profis tätig.

Sportchef Andreas Bornemann (54) freut sich über die künftige Zusammenarbeit. "In Marcel Rapp konnten wir einen Trainer gewinnen, der Erfahrung im deutschen Profifußball mitbringt und bereits bewiesen hat, dass er sowohl Teams formen als auch Spieler weiterentwickeln kann. Für die Zweite Bundesliga werden wir unsere Ausrichtung erneut ein Stück weit anpassen müssen. Marcel hat uns in einem offenen Austausch mit seinen Ideen, Vorstellungen und viel Tatendrang absolut überzeugt."

Rapp selbst, sieht seine Position bei seinem neuen Arbeitgeber als "spannende Aufgabe". "Ich habe große Lust, sofort in die Vorbereitung auf die neue Saison einzusteigen. Der Verein ist ambitioniert, hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Jetzt möchte ich die nächsten Schritte an der Kollaustraße und im Millerntor aktiv mitgestalten."