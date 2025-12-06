FC St. Pauli will in Köln erstmals seit zwölf Wochen wieder Zählbares holen

Hamburg/Köln - Gelingt nun auch in der Liga der Befreiungsschlag? Nach neun Niederlagen in Folge will der FC St. Pauli am Samstag (15.30 Uhr) den Schwung aus dem DFB-Pokalerfolg bei Borussia Mönchengladbach mitnehmen und beim starken Aufsteiger 1. FC Köln punkten.

St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin (52) will mit seinem Team beim 1. FC Köln der Niederlagenserie ein Ende setzen. © WITTERS

Schon vor der Saison war klar, dass die Geißböcke kein gewöhnlicher Aufsteiger sein werden. Und der bisherige Saisonverlauf spiegelt auch genau das wider. Der FC liegt nach zwölf Spieltagen mit 15 Punkten auf einem starken zehnten Rang.

"Sie sind sehr gut in die Saison gestartet. Man sieht alleine schon von den Daten, dass sie als Team die Liga angenommen haben", erklärte St. Paulis Trainer Alexander Blessin (52). "Intensität, Laufvolumen, einer kämpft für den anderen - bis zum Schluss wird kein Spiel verloren gegeben. Das ist schon sehr gut."

Vor allem Saïd El Mala (19) sorgte bislang bei den Kölnern für Aufsehen. "Es ist schön, wenn ein solch junger Spieler für so viele Schlagzeilen sorgt", fand auch Blessin lobende Worte, der gegen den 19-Jährigen auf eine mannschaftlich geschlossene Leistung setzen will.

Und genau darauf wird es auch ankommen, wie die vergangenen Spiele gezeigt haben. "Wir gehen den Weg der kleinen Schritte. Man hat das in den letzten drei Spielen gesehen", erklärte der 52-Jährige weiter und meinte, dass man das Spiel gegen Union Berlin nie hätte verlieren dürfen.

Mittlerweile sei das Vertrauen wieder zurück. "In der schwierigen Zeit hätte ich mir das eine oder andere Mal gewünscht, dass wir besser kommunizieren und helfen. Da geht es um Abstände, Höhen und die Bereitschaft, alles reinzuhauen. Wir dürfen keinen Deut davon abgehen", forderte der FCSP-Coach.

Und vielleicht klappt es dann auch mit dem ersten Sieg in Köln seit 1998 (4:1). Die vorigen beiden Partien im RheinEnergieSTADION endeten noch mit zwei Klatschen (4:0 und 4:1).