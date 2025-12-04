Bus-Gesang, Glaube und Jackson Irvine: So will St. Pauli die zehnte Niederlage gegen Köln vermeiden

Hamburg - In K.o-Spielen kann der FC St. Pauli offenbar noch siegen. Doch schafft es das Team von Alexander Blessin, am Samstag im Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr/Sky) auch endlich die Liga-Negativserie zu durchbrechen? Warum kleine, positive Momente eine Rolle spielen.

Alexander Blessin (52) setzt auf "den Weg der kleinen Schritte", um in der Bundesliga zu bestehen. © Christian Charisius/dpa

"Wir treffen auf einen Gegner, der sehr gut in die Liga gestartet ist", analysierte der Kiezcoach zu Beginn der Pressekonferenz am Donnerstag.

Mit dem "Weg der kleinen Schritte" wollen sie nun selbst wieder stärker in die Liga zurückkehren. Um am Wochenende zu punkten, wolle man die Intensität der letzten beiden Pflichtspiele halten und auch das letzte bisschen "rauskitzeln", so Blessin.

Das Allerwichtigste für die Umsetzung sei für den 52-Jährigen "der Glaube an die eigene Stärke." Der Gedanke an das Spiel gegen die Bayern (3:1) soll dabei helfen. "Viele haben gedacht, wir werden dabei abgeschlachtet. Das ist schon vielen passiert. Wir haben uns tapfer dagegen gewehrt."

Dass das nach insgesamt neun Niederlagen infolge dennoch schwerfalle, sei klar. Das Erfolgserlebnis im Pokalspiel gegen Gladbach tue dann natürlich schon gut.

"Also es wird auch wieder gelacht. Es war jetzt nicht so, dass wir alle mit einer Schnute rumgelaufen sind und heulend irgendwo versucht haben, sich irgendwo zu verkriechen", so Blessin.