Ein Tor und eine Vorlage! Martijn Kaars endlich beim FC St. Pauli angekommen

Hamburg - War das sein Befreiungsschlag? Bislang tat sich Martijn Kaars (26) beim FC St. Pauli noch recht schwer, doch am Dienstagabend wurde er beim 2:1-Sieg über Borussia Mönchengladbach mit einem Tor und einer Vorlage zum Matchwinner.

Martijn Kaars (26) traf am Dienstag zum ersten Mal für den FC St. Pauli. © WITTERS

Der DFB-Pokal schreibt gerne seine eigenen Geschichten, so eben auch die des niederländischen Angreifers. Nach seinem verrückten Wechsel vom 1. FC Magdeburg ans Millerntor wirkte Kaars glücklos, auch wenn er immer wieder das Vertrauen von Trainer Alexander Blessin (52) bekam.

Nach zehn Einsätzen in der Liga und einem im Pokal strafte er seinen Kritiker Lügen. "Heute war es natürlich überragend", zeigte sich der 26-Jährige am Dienstag nach der Partie überglücklich. "Es ist ein gutes Gefühl, das erste Tor geschossen zu haben und eine Vorlage zu geben."

Bei seinem ersten Treffer zeigte er, was ihn ausmacht. Mit Tempo und Platz machte sich Kaars auf Richtung Strafraum, verzögerte dort geschickt und traf zur Führung (43. Minute).

Kurz vor dem Ende zeigte der Stürmer schließlich Übersicht und legte den Siegtreffer von Louis Oppie (23) auf. "Gutes Tor von ihm", lautete sein Urteil.