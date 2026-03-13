FC St. Pauli will mit Dreier an lahmenden Fohlen vorbeiziehen

Mönchengladbach - Der nächste Abstiegsgipfel steht an! Der FC St. Pauli und Borussia Mönchengladbach liegen vor dem direkten Duell am Freitagabend (20.30 Uhr) nur einen Punkt auseinander. Der Sieger kann sich etwas Luft verschaffen.

Das Hinspiel gewann Gladbach mit 4:0 am Millerntor. Haris Tabakovic traf doppelt. © IMAGO / KBS-Picture

Zweimal trafen die Kiezkicker und die Fohlen in dieser Saison bereits aufeinander, beide Teams konnten jeweils einen Sieg einfahren: Gladbach gewann das Hinspiel am Millerntor mit 4:0, St. Pauli das Pokalspiel wenige Wochen später (2:1).

Vor dem dritten Duell könnte die Ausgangslage kaum unterschiedlicher sein. Während die Boys in Brown im Aufwind sind und aus den letzten fünf Spielen zehn Punkte holten, konnte die Borussia im gleichen Zeitraum nur vier Zähler einfahren.

"Vor ein paar Wochen waren sie noch weit weg. Da war gar nicht daran zu denken, dass wir in die Nähe kommen können. Wir haben uns aber rangepirscht und so soll es weitergehen", machte FCSP-Trainer Alexander Blessin (52) deutlich. Denn mit einem Erfolg könnte sein Team an Gladbach vorbeiziehen.

Deren Sportchef Rouven Schröder (50) machte keinen Hehl daraus, dass für die Fohlen ein Sieg Pflicht ist. "Es kann nur einer gewinnen und das werden wir sein", schickte er eine Kampfansage los. "Es geht um was."

Vor allem bei der Elf vom Niederrhein: Bei einer Niederlage würden sie nicht nur weiter abrutschen, sondern auch Trainer Eugen Polanski (39) würde gehörig wackeln.