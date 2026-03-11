FC St. Pauli sinnt gegen Borussia Mönchengladbach auf Revanche
Hamburg - Der nächste Abstiegsgipfel steht an! Der FC St. Pauli trifft am Freitagabend (20.30 Uhr) auf Borussia Mönchengladbach und will mit einem Dreier an den Fohlen vorbeiziehen. Es ist bereits das dritte Duell zwischen beiden Vereinen in dieser Saison.
Die Bilanz der bisherigen beiden Duelle ist ausgeglichen. Das Hinspiel am Millerntor konnte Gladbach mit 4:0 gewinnen, im DFB-Pokal gewann St. Pauli im Borussia-Park mit 2:1.
"Im Hinspiel lief so ziemlich alles schief, was schief laufen konnte", blickte Alexander Blessin (52) zurück. "Es war eines unserer schlechtesten Spiele seit ich hier Trainer bin." Doch der 52-Jährige und sein Team steckten die Köpfe zusammen und zogen die richtigen Schlüsse daraus.
Im Pokal konnte St. Pauli während der schwierigen Negativserie von neun Liga-Pleiten in Folge einen wichtigen Erfolg verbuchen. "Wir haben darauf Kräfte gesammelt", erinnerte er sich und sprach von einem wichtigen Lerneffekt.
Diesen gilt es nun auch am Freitag anzuwenden, denn ein Erfolg wäre für beide Mannschaften Gold wert. Lange Zeit lagen die Teams in der Tabelle weit auseinander, mittlerweile trennt sie nur noch ein Zähler. "Wir haben uns ran gekämpft und sind dran", machte Blessin deutlich. Mit einem Sieg könnte St. Pauli sogar an den Fohlen vorbeiziehen.
FC St. Pauli nach kurzer Woche wieder voll im Modus
Die aktuelle Form spricht zumindest klar für die Kiezkicker, die seit drei Ligaspielen ungeschlagen sind. Gladbach holte hingegen in der Rückrunde erst einen Sieg und erzielte nur fünf Tore.
Dennoch sah Blessin eine gewisse Qualität bei der Borussia. "Sie haben klare Muster mit Tabakovic als Wandspieler. Zudem hat Honorat richtig Speed", nannte er zwei wichtige Säulen im Spiel der Gladbacher, die auf den gesperrten Rocco Reitz (24) verzichten müssen.
Die Vorbereitung auf die Partie war für die Kiezkicker eine "besondere Situation", schließlich hatten sie erst am Sonntag gespielt. "Wir waren sofort wieder drin und im aggressiven Modus. Wir wollen jetzt die gute Phase, die wir haben, nutzen. Außerdem haben wir aus dem Hinspiel noch was gut zu machen", so Blessin.
Der Auswärtssieg in Hoffenheim vor zwei Wochen gebe seinem Team zusätzlich ein gutes Gefühl. "Es ist wichtig jetzt nachzulegen", forderte er und war sich sicher: "Wenn wir unsere Leistung aus den letzten Wochen abrufen, ist was zu holen." Und dann könnte er sich auch ganz entspannt die anderen Spiele am Wochenende anschauen.
Titelfoto: Frank Molter/dpa