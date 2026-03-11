FC St. Pauli sinnt gegen Borussia Mönchengladbach auf Revanche

Hamburg - Der nächste Abstiegsgipfel steht an! Der FC St. Pauli trifft am Freitagabend (20.30 Uhr) auf Borussia Mönchengladbach und will mit einem Dreier an den Fohlen vorbeiziehen. Es ist bereits das dritte Duell zwischen beiden Vereinen in dieser Saison.

St. Paulis Trainer Alexander Blessin (52) hat die 0:4-Packung aus dem Hinspiel nicht vergessen. © Frank Molter/dpa

Die Bilanz der bisherigen beiden Duelle ist ausgeglichen. Das Hinspiel am Millerntor konnte Gladbach mit 4:0 gewinnen, im DFB-Pokal gewann St. Pauli im Borussia-Park mit 2:1.

"Im Hinspiel lief so ziemlich alles schief, was schief laufen konnte", blickte Alexander Blessin (52) zurück. "Es war eines unserer schlechtesten Spiele seit ich hier Trainer bin." Doch der 52-Jährige und sein Team steckten die Köpfe zusammen und zogen die richtigen Schlüsse daraus.

Im Pokal konnte St. Pauli während der schwierigen Negativserie von neun Liga-Pleiten in Folge einen wichtigen Erfolg verbuchen. "Wir haben darauf Kräfte gesammelt", erinnerte er sich und sprach von einem wichtigen Lerneffekt.

Diesen gilt es nun auch am Freitag anzuwenden, denn ein Erfolg wäre für beide Mannschaften Gold wert. Lange Zeit lagen die Teams in der Tabelle weit auseinander, mittlerweile trennt sie nur noch ein Zähler. "Wir haben uns ran gekämpft und sind dran", machte Blessin deutlich. Mit einem Sieg könnte St. Pauli sogar an den Fohlen vorbeiziehen.