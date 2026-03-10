Bundesliga-Profi ist unverzichtbar! Steht er 90 Minuten auf dem Feld, verliert sein Team nicht
Hamburg - Was für eine irre Statistik! Immer wenn Jackson Irvine (33) über 90 Minuten für den FC St. Pauli auf dem Platz stand, haben die Kiezkicker nicht verloren - so auch am Sonntag.
Das torlose Remis gegen Eintracht Frankfurt war die sechste Partie, bei der der Australier in dieser Saison über die gesamte Spieldauer auf dem Feld stand und St. Pauli nicht verlor. Zu den Siegen über Heidenheim, Stuttgart und Hoffenheim kommen noch die Unentschieden gegen Köln, Mainz und eben Frankfurt.
"Ist das so?", fragte Irvine fast schon ungläubig auf die Statistik angesprochen. "Okay, das ist eine gute Statistik. Ich hoffe immer, dass ich den Jungs eine Art Herz-Zentrum sein kann."
Dass der 33-Jährige derzeit auf dem Platz steht, ist nicht selbstverständlich. Seit seiner Fuß-OP im vergangenen April hat er immer noch Schmerzen, doch er beißt sich durch. "Im Moment geht es, wir haben mit der medizinischen Abteilung eine gute Balance gefunden."
Denn seine Ziele sind klar: Mit St. Pauli will er erneut den Klassenerhalt schaffen und im Sommer will er mit Australien zur WM fahren. "Klar, dass ich dabei sein will." Von Schonung keine Spur.
FC St. Pauli: Jackson Irvine zufrieden mit Teamleistung, aber nicht mit seiner eigenen
Davon war auch gegen Frankfurt nichts zu sehen. Irvine marschierte vorneweg, schmiss sich in jeden Zweikampf, egal ob am Boden oder in der Luft. Leider wurde die Leistung der Kiezkicker nicht mit drei Punkten belohnt.
"Insgesamt war es eine richtig gute Performance von uns, den Punkt haben wir uns mehr als verdient", zeigte sich der FCSP-Kapitän aber zufrieden.
"Es sieht sehr danach aus, wie wir Fußball spielen wollen. Wir müssen jede Woche hundert Prozent zeigen. Aktuell erreichen wir das Level Woche für Woche und die Ergebnisse stimmen."
Seine eigene Leistung sah der 33-jährige Australier hingegen kritisch. "Irgendwie schrecklich, viel Müll. Solche Tage gibt es. Man läuft, läuft, läuft. Aber wenn der Ball kommt, ist er gleich wieder weg. Aber hinten hatte ich gute Momente mit Kopfbällen."
Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass sein lädierter Fuß so lange wie möglich hält, damit Irvine über 90 Minuten auf dem Rasen stehen kann.
