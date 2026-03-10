Bundesliga-Profi ist unverzichtbar! Steht er 90 Minuten auf dem Feld, verliert sein Team nicht

Hamburg - Was für eine irre Statistik! Immer wenn Jackson Irvine (33) über 90 Minuten für den FC St. Pauli auf dem Platz stand, haben die Kiezkicker nicht verloren - so auch am Sonntag.

Wenn Jackson Irvine (33) 90 Minuten für den FC St. Pauli auf dem Platz steht, verlieren die Kiezkicker nicht. © Christian Charisius/dpa

Das torlose Remis gegen Eintracht Frankfurt war die sechste Partie, bei der der Australier in dieser Saison über die gesamte Spieldauer auf dem Feld stand und St. Pauli nicht verlor. Zu den Siegen über Heidenheim, Stuttgart und Hoffenheim kommen noch die Unentschieden gegen Köln, Mainz und eben Frankfurt.

"Ist das so?", fragte Irvine fast schon ungläubig auf die Statistik angesprochen. "Okay, das ist eine gute Statistik. Ich hoffe immer, dass ich den Jungs eine Art Herz-Zentrum sein kann."

Dass der 33-Jährige derzeit auf dem Platz steht, ist nicht selbstverständlich. Seit seiner Fuß-OP im vergangenen April hat er immer noch Schmerzen, doch er beißt sich durch. "Im Moment geht es, wir haben mit der medizinischen Abteilung eine gute Balance gefunden."

Denn seine Ziele sind klar: Mit St. Pauli will er erneut den Klassenerhalt schaffen und im Sommer will er mit Australien zur WM fahren. "Klar, dass ich dabei sein will." Von Schonung keine Spur.